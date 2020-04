Tilman Trebs, Elke Kögler

Marwitz/Eichstädt (MOZ) Die L 17 ist am Mittwochnachmittag nach einem schweren Unfall zwischen Marwitz und Eichstädt komplett gesperrt worden. Ein Autofahrer wurde zunächst schwer verletzt und mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Dort ist der 68-Jährige seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Abend mit. Ein 21-Jähriger wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht.

Nach ersten Angaben von Polizeisprecherin Dörte Röhrs waren gegen 14.25 Uhr auf der Straße zwei Autos frontal zusammengestoßen. Zum Unfallhergang gab es am Mittwoch zunächst keine konkreten Angaben. Ein Autofahrer musste nach dem Unfall aus Fahrzeug geschnitten und im Rettungswagen reanimiert werden. Die L 17 wurde für die Rettungs- und Bergungsarbeiten in beide Richtungen gesperrt.