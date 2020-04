Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Die Wirtschaftsförderer in der Region bauen ihre Hilfsangebote für Betriebe weiter aus. Die Regionale Entwicklungsgesellschaft Nordwestbrandenburg (REG) und das Technologie- und Gewerbezentrum (TGZ) Prignitz stellen ab Donnerstag allen Einzelhändlern eine digitale Vermarktungsplattform zur Verfügung. Das Online-Portal www.opr-liefert.de und www.pr-liefert.de wird um 12 Uhr freigeschaltet und richtet sich an Firmen, die einen Lieferservice anbieten. Unternehmen können sich kostenlos registrieren und für ihr Angebot werben. Über das virtuelle Schaufenster kann sich jeder einen Überblick über die Anbieter verschaffen, die trotz geschlossener Geschäfte weiter zur Verfügung stehen. Ziel der Plattform ist es, die finanziellen Schäden durch fehlende Umsätze während der Corona-Krise zu verringern. "Wir wollen den Bürgerinnen und Bürgern zeigen, dass es Produkte und Dienstleitungen von regionalen Unternehmen gibt, auf die sie trotz der schwierigen Umstände zurückgreifen können", so die Geschäftsführer Christian Fahner (REG) und Christian Fenske (TGZ) .