Brandenburg Die Zahl der Corona Infektionen steigt auch in Brandenburg an der Havel weiter an. Aktuell gibt es 24 laborbestätigte Fälle, drei mehr als gestern. Auch die Zahl der Personen in Quarantäne ist von 64 auf 71 angestiegen. Stationär aufgenommen wurden mittlerweile 4 Personen, zwei mehr als am gestrigen Tag. Erfreulich: Die Zahl der Genesenen hat sich von 4 auf 5 erhöht.