BRAWO

Brandenburg Am späten Dienstagabend war der 17-jährige Fahrer eines Audi auf der Magdeburger Heerstraße in Richtung Ziesaerer Landstraße unterwegs. Offenbar kollidierte der Fahranfänger dort, aufgrund überhöhter Geschwindigkeit mit dem Bordstein einer Verkehrsinsel, was dazu führte, dass er die Kontrolle über den Audi verlor und in weiterer Folge nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei prallte das Fahrzeug gegen einen Straßenbaum. Durch den Aufprall wurde der 17-Jährige leichtverletzt, benötigte jedoch an der Unfallstelle keine medizinische Betreuung. Die weiteren drei Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Der Audi war nicht weiter fahrbereit und musste später abgeschleppt werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde dann festgestellt, dass er 17-jährige Fahrer, das Fahrzeug ausschließlich unter Begleitung einer zuvor benannten Person nutzen darf. Die berechtigte Person befand sich jedoch nicht im Fahrzeug. Auch bemerkten die Beamten Auffälligkeiten, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein Drogenschnelltest zeigte dann an, dass der 17-Jährige zuvor Betäubungsmittel konsumiert haben muss. Es wurde eine Blutprobe angeordnet und eine Unfallanzeige gefertigt. Der Gesamtsachschaden wurde über 15.000 Euro geschätzt.