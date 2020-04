BRAWO

Brandenburg Vor genau 100 Jahren entstand die Eigene Scholle, die sich zu einem bunten und liebenswerten Wohngebiet entwickelt hat, das sich nach wie vor durch Nachbarschaftshilfe und bürgerschaftliches Engagement auszeichnet.

"In den kommenden Monaten stellt die Verbreitung des Coronavirus unser aller Leben auf eine harte Probe. Das öffentliche Leben wird eingeschränkt. Doch Quarantäne und andere behördliche Maßnahmen treffen ältere Mitbürger und Nachbarn, die nicht so mobil sind und keine Familienangehörige oder Freunde in ihrer Nähe haben, besonders hart", so die Mitglieder der Bürgerbeirates.

Deshalb ruft der Bürgerbeirat alle Einwohner der Eigenen Scholle/Wilhelmsdorf auf, auf die zu achten, die besonders hilfsbedürftig sind.

Der Bürgerbeirat will bei Bedarf auch direkte Hilfe organisieren – so bei Einkäufen, der Klärung behördlicher Angelegenheiten und unaufschiebbaren Arztbesuchen.

Mitglieder des Bürgerbeirats Eigene Scholle/ Wilhelmsdorf sind unter folgenden Festnetznummern mit der Brandenburger Vorwahl 03381 zu erreichen:

- 7989579

- 660058

- 665371

- 5682032

- 661759