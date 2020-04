HGA

Velten (MOZ) Eine 67-jährige Fußgängerin ist am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall an der Richard-Blumenfeld-Straße in Velten verletzt worden.

Dort war um 9.40 Uhr ein Lkw abgebogen, wobei sich eine Flügeltür des Fahrzeuges öffnete. Durch die Tür wurde die Fußgängerin verletzt, die gerade am Fahrbahnrand stand. Einen Rettungswagen benötigte die Frau nicht. Sie wollte sich selbst in ärztliche Behandlung begeben.