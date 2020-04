Versuchter Totschlag in Rathenow

Ingmar Höfgen

Rathenow Es ist ein lauer Juliabend im vergangenen Jahr. Zwei Jugendliche laufen die Jahnstraße in Rathenow entlang, Mohammad A. kommt ihnen entgegen. Was täglich hundertfach problemlos und gewaltfrei geschieht, eskaliert nun ganz plötzlich. Es gibt Tritte, ein Hammer wird geschwungen, zwei Männer gehen zu Boden, einer blutet stark. Schließlich ergreift A. die Flucht, wenig später wird er von der Polizei gestellt.

Seit Dienstag muss sich der 22-jährige A. vor dem Landgericht Potsdam wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Er soll auf Florian F. mit dem Hammer in Tötungsabsicht eingeschlagen und ihn außerdem gebissen haben. Derzeit ist A. in einem Krankenhaus untergebracht und wird zu den Verhandlungen nach Potsdam gefahren.

Zu dem, was damals passiert sein soll, wurden am Dienstag verschiedene Versionen präsentiert. Glaubt man A., dann hätten ihn die beiden Entgegenkommenden ausgelacht. Einer versuchte, ihn zu schubsen, A. fühlte sich angegriffen, trat mit dem Fuß zu. Dann versuchte der zweite Jugendliche, ihn anzugreifen, da hat A. aus seinem Rucksack einen Hammer geholt und damit gewedelt, um sich zu verteidigen. Der Mann hatte ihn dann umklammert, möglicherweise hat er ihn auf dem Rücken getroffen, dann sind beide zu Boden gegangen. A. biss seinem Kontrahenten ins Gesicht. Schließlich kam ein Freund A.s dazu. Der redete mit ihm auf Arabisch, dann lief A. davon.

Florian F., der aus der Auseinandersetzung mehrere blutende Wunden davontrug, hat einige Kernelemente ganz anders in Erinnerung. So wechselte A. die Straßenseite, kam auf die Beiden zu, trat plötzlich nach F.s Begleiter. F. sagte noch "Hör auf, hör auf!", dann spürte er sofort dumpfe Schläge auf dem Kopf - mehrere!

F. versuchte zu fliehen, A. holte ihn ein. F. umarmte A. und fixierte ihn so. Beide gingen zu Boden, A. biss F. ein Stück Haut aus dem Gesicht, "das hat richtig eklig wehgetan". Dann wurde A. weggezogen, rannte davon. Der blutende F. nahm in sicherem Abstand die Verfolgung auf, etwa einen Kilometer folgte er A. im normalen Tempo durch Rathenow, gab immer wieder seine Position durch. In der Puschkinstraße wurde A. dann von der Polizei aufgegriffen.

Für F., bei dem Gehirnblutungen und ein Schädelbasisbruch festgestellt wurden, hat sich durch jene Schläge das Leben nachdrücklich verändert. Er sei vier Monate zu Hause geblieben, deshalb sei sein Arbeitsvertrag nicht verlängert worden; inzwischen habe er einen neuen Job gefunden. Jetzt wolle er noch die zugenommenen Kilos loswerden, wie er vor Gericht erklärte. Wenn er in der Stadt ist, drehe er sich häufiger um, habe mehr Respekt.

Auch F.s damaliger Begleiter sagte aus. Bemerkenswert: Der heute 18-jährige Maximilian M. hatte vor mehreren Monaten bei der Polizei noch angegeben, dass er mehrere kraftvolle Schläge mit dem Hammer gesehen hatte. Jetzt aber konnte er sich nicht einmal mehr an das Tatwerkzeug erinnern.

Dass A. überhaupt mit einem Hammer im Rucksack auf Stadtspaziergang ging, begründete er mit ominösen Stimmen, die er gehört haben will. Jene Stimmen waren die seiner Mutter, später auch die von anderen Freunden und Bekannten. Sie tauchten in seinem Gehirn auf, nachdem der 2015 nach Deutschland gekommene Palästinenser angefangen hatte, zusätzlich zum Alkohol noch Cannabis zu rauchen. Einige Stimmen hätten gedroht, ihn umzubringen, wenn er das Haus verlässt. Auch Ecstasy und Speed nahm er immer mal wieder. Nachdem er im Juli festgenommen und damit auf Entzug gesetzt worden war, sind auch die Stimmen verschwunden. Dennoch wird sich das Gericht damit beschäftigen müssen, ob wahnhafte Vorstellungen die Schuldfähigkeit vermindert haben.

Für A.s Pflichtverteidiger, den Rathenower Anwalt Peter Hofmann, ist es das Hauptziel, einen Gefängnisaufenthalt zu vermeiden. Mit einem Gefängnisaufenthalt wäre die Bevölkerung zwar geschützt, aber A. könnte dort mit Leuten zusammenkommen, die ihm letztlich mehr schaden. Als Alternative sieht er eventuell die Einweisung in ein psychiatrisches Krankenhaus oder eine Entziehungsanstalt. Ende April will die 1. große Strafkammer ein Urteil sprechen.