Brandenburg an der Havel Die Zahl der mit Covid-19-Infizierten in Brandenburg ist am Dienstag, 1. April, Stand 15 Uhr, auf 24 gestiegen. Das sind im Vergleich zum Montag ein einmal zwei laborbestätigte Fälle mehr. Mittlerweile befinden sich 71 Personen in Quarantäne, vier sind in stationärem Aufenthalt. Außerdem wurden fünf genese Personen gemeldet.