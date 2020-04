Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Bei schönem Wetter ist die Uferpromenade am Stadtkanal in Rathenow sicher immer ein guter Ort, um sich zu treffen. Doch in Zeiten, in denen der Coronavirus um sich greift, sollten solche Ansammlungen unterbleiben. Am Dienstagnachmittag trafen sich dennoch fünf Jugendliche zwischen Schleusen- und Jederitzer Brücke.

Zeugen informierten die Polizei über die die Jugendlichen. Da sich diese "bereits einem vorherigen Kontrollversuch des Ordnungsamtes entzogen hatten, unterstützte nun die Polizei die Kontrolle, nachdem die Jugendlichen an den Ort zurückgekehrt waren", informiert Polizeisprecherin Stefanie Wagner-Leppin zum Sachverhalt. Die Personalien der 14- bis 17-Jährigen wurden festgestellt, sie wurden über den Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz aufgeklärt, getrennt nach Hause geschickt, und es wurden Strafanzeigen gefertigt. Allerdings hätten sich die Jugendlichen gegenüber der Belehrung uneinsichtig gezeigt, wie es weiter heißt.