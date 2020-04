Brian Kehnscherper

Neuruppin (MOZ) Wie die Sprecherin der Ruppiner Kliniken, Verena Clasen, auf Nachfrage bestätigte, handelt es sich bei einer der drei am Mittwoch neu positiv auf SARS-CoV-2 getesteten Personen um eine Mitarbeiterin aus dem Mittleren medizinischen Dienst.

"Die Kollegin ist nicht unmittelbar in die Patientenbetreuung eingebunden.Zum Schutz der Kolleginnen und Kollegen sowie unserer Patientinnen und Patienten sind die Kontaktpersonen der betroffenen Mitarbeitenden auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 umgehend getestet worden", so Clasen.

Mögliche Kontaktpersonen, die als Patienten stationär in den Kliniken behandelt werden, seien ebenfalls getestet worden und befinden sich nun in Isolierung bis das Testergebnis vorliegt beziehungsweise die Inkubationszeit abgelaufen ist. "Somit haben wir die für diesen Fall möglichen und notwendigen Vorkehrungen getroffen", so die Sprecherin.

