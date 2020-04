Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Der brandenburgische Landtag soll am 15. April zu einer Sondersitzung zusammenkommen.

Dann wird nach dem Willen der Koalitionsfraktionen, Linker und BVB/Freie Wähler eine Sonderregelung für kommunale Parlamente in Zeiten der Corona-Krise beschlossen. Die kommunalen Spitzenverbände hatten eine solche Regelung angemahnt, da Kreistage und Stadtverordnetenversammlungen zurzeit selbst bei wichtigen Entscheidungen nicht zusammenkommen können.

Alles über das Coronavirus und seine Folgen für Brandenburg und Berlin in unserem Corona-Blog.

Vorübergehend sollen mit der neuen Regelung kleinere Gremien Beschlüsse fassen dürfen oder im Umlaufverfahren die Mitglieder abgefragt werden. Ursprünglich sollte ein entsprechende Gesetzentwurf am Mittwoch auf die Tagesordnung gesetzt werden.

Allerdings verweigerte die AfD-Fraktion ihre Zustimmung. Die war notwendig, da die ursprünglichen Anmeldefristen abgelaufen waren. Die anderen Oppositionsfraktionen Linke und BVB/Freie Wähler hatten dem verkürzten Verfahren zugestimmt.

Die Sondersitzung des Landtages könnte schon in verkleinerte Besetzung von 23 stimmberechtigten Abgeordneten stattfinden. Diese Regelung war am Mittwoch beschlossen worden. Dafür muss das Präsidium in einer Sitzung ein Notsituation feststellen.