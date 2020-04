Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Die Führungsetage des Asklepios Klinik Birkenwerder ist überwältigt von den positiven und vielen Rückmeldungen auf die Hilfsaufrufe des Krankenhauses. Bis Mittwoch sind bereits 250 selbst genähte Masken zugeschickt worden. Auch die Aktion "Helfende Hand" ist erfolgreich. "Es haben sich bereits mehr als 30 Freiwillige in unsere Liste eingetragen", teilte Geschäftsführerin Judith Hummel mit. "Es ist ein tolles Gefühl, dass so viele Menschen ihre Hilfsbereitschaft zum Ausdruck bringen und uns in der Klinik Birkenwerder unterstützen", bedankt sich Judith Hummel, die gemeinsam mit dem Ärztlichen Direktor, Dr. med. Mario Kuhnert und der Pflegedienstleiterin Barbara Putzolu (von links) einige Masken präsentiert.