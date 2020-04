Jürgen Liebezeit

Mühlenbeck (MOZ) Gastwirt Gerhard Damerow vom "Goldenen Hahn" in Mühlenbeck bereitet sich gründlich auf den Tag vor. Er verkauft seine Speisen seit einer Woche (25. März) auch außer Haus.

Seine Spezialität: Rouladen aus Pferdefleisch. Damit hat er ein Alleinstellungsmerkmal in der Region. "Da gibt es viele Liebhaber. Vor Corona habe ich ein Wochenende im Monat einen Spezialabend angeboten. Da waren alle Plätze belegt. Die Bude war richtig voll", sagt der Gastronom.

Jetzt ist sein Restaurant an der Schönfließer Straße 6 leer. Er hat erst kürzlich in seine Gaststätte investiert. "Wir haben den Fußboden neu gemacht." Hätte er gewusst, dass Corona solche Auswirkungen auf sein Gewerbe hat, hätte er auf diese Ausgabe verzichtet. Doch jetzt muss Geld in die Kasse.

Deshalb bedient er seine Kunden, die ihr Essen abholen, aus dem Fenster, das er jeden Tag gründlich mit Desinfektionsmittel reinigt. Für ausreichend Abstand sorgt ein Tisch davor. Er gibt auf alle Speisen zehn Prozent Rabatt. "Zehn Prozent weniger ist besser als gar nichts", lautet seine Devise in Notzeiten. Sein Fleisch bezieht der Mühlenbecker übrigens von der Roßschlächterei Bredel in Berlin-Spandau.

