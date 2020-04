Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) Rheinsbergs Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) hat in einem Fernsehauftritt beim rbb das von Landrat Ralf Reinhardt verhängte Touristenverbot verteidigt.

In einem Streitgespräch mit Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) rügte er zudem, dass es in Brandenburg keine einheitliche Regelung gebe.

In der Sendung "Wie lange halten wir das durch" hatte der rbb die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Wirtschaft und das soziale Leben im Land beleuchtet. Als Studiogast war Schwochow eingeladen, um die Rheinsberger Sicht der Dinge zu schildern – zumal die Stadt von dem Tourismusverbot besonders betroffen ist.

Schwochow führte an, dass die Prinzenstadt 2019 mit rund 600.000 Übernachtungen die zweithöchsten Touristenzahlen im Land nach Potsdam habe. Durch das Einreiseverbot nach Mecklenburg-Vorpommern würden viele Touristen in Rheinsberg stranden. Im Ernstfall bekäme der Landkreis dadurch Probleme mit der Anzahl der Klinikbetten. "Deshalb ist die Entscheidung des Landrats richtig", so Schwochow.

Steinbach entgegnete, dass Ostprignitz-Ruppin nicht dazu in der Lage sei, die Anordnung polizeilich durchzusetzen. An Touristen zu appellieren, derzeit von Ausflügen abzusehen, sei richtig. Aber: "Wir sollten keine Abschottung praktizieren", so der Minister. Er führte auch an, dass Landrat Reinhardt mit seiner Auffassung unter den anderen brandenburgischen Landräten allein dastehe.

Auf die Kritik, dass Brandenburg keine einheitliche Regelung, wie sie etwa in Mecklenburg-Vorpommern oder Schleswig-Holstein gilt, getroffen habe, entgegnete Steinbach, dass doch eindeutig festgelegt worden sei, dass der Tourismus zu ruhen habe. Schwochow merkte jedoch an, dass die Appelle der Landesregierung keine Wirkung zeigen würden. "Die Leute sind weiter unterwegs".