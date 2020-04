Ulrike Gawande

Amt Temnitz (MOZ) Amt Temnitz. Den ersten gemalten Regenbogen mit den Worten "Bleibt alle gesund" entdeckten Mitarbeiter des Ordnungsamtes vom Amt Temnitz am Tor der Kita Wiesenzwerge in Wildberg. Auch vor der Kirche in Dabergotz haben Kinder einen bunten Regenbogen auf ein Laken gemalt. Amtsdirektor Thomas Kresse ist erfreut über die Bilder. "Sie haben mich berührt. Es sind Zeichen der Hoffnung in Zeiten der Krise." Er lädt alle Kinder ein, weitere Regenbogen zu malen und aufzuhängen. Wer ein Foto seines Werkes macht, darf es auch an die Amtsverwaltung schicken, wo die Bilder gesammelt und veröffentlicht werden sollen. "Die Regenbögen sind ein kleines Signal an alle, die versuchen, die Krise zu beherrschen", so Kresse. Er hofft, dass diese Botschaften jedem, der durch die Orte fährt, ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Aktuell werden im Amt Temnitz in vier von sechs Kitas – Dabergotz und Werder sind geschlossen – 29 Kinder in der Notbetreuung versorgt. "Ursprünglich haben wir mit 120 Plätzen geplant, aber nur 59 wurden bewilligt, von denen dann 29 in Anspruch genommen wurden", berichtet der Amtsdirektor.