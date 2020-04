Jacqueline Westermann

Wriezen (MOZ) "Das können Sie alles ignorieren", sagt Pfarrer Christian Moritz am Telefon.

Gemeint ist die automatisierte E-Mail von www.ekbo-termine.de, die die künftigen Veranstaltungen und Termine in der Evangelischen Kirchengemeinde Wriezen ankündigt. Einige davon sind schon als abgesagt markiert, andere nicht.

Der Pfarrer macht deutlich: Vorerst findet gar nichts statt, keine Gottesdienste und auch keine Treffen des Kirchenchors.

Als Alternative bietet Moritz "Hör-Gottesdienste" an. Diese können auf der Website unter www.kirche-wriezen.de angehört werden. "Ich habe auch schon ein paar CDs gebrannt oder die Datei auf einen Stick gezogen", erzählt der Pfarrer. Gerade ältere Gemeindemitglieder hätten nicht immer einen Internetzugang.

Das Kirchenbüro in der Fröbelstraße 1 in Wriezen ist aufgrund der Corona-Krise derzeit für den Publikumsverkehr geschlossen, aber telefonisch unter 033456 2080 oder per E-Mail unter rusche@kirche-wriezen.de erreichbar. Das Pfarramt kann ebenfalls über Telefon unter 033456 34922 oder per E-Mail pfarramt@kirche-wriezen.de kontaktiert werden.

