Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Janine Martin und Colin Groß haben eine ähnliche Lerntaktik und sitzen in fast jedem Fach zusammen. Seit drei Jahren lernen die 18-Jährigen gemeinsam am Oberstufenzentrum "Konrad Wachsmann". Aktuell bereiten sie sich aufs Abitur vor, der Corona-Situation geschuldet mithilfe von Anrufen, Nachrichten, Videoanrufen. Janine Martin erzählt, dass sie gegen 8/9 Uhr frühstückt, mit dem Hund spazieren geht. Und sich danach an die Lösung einer größeren Aufgabe setzt, im Austausch mit Colin.

In einigen Fächern haben die Schüler dafür Bücher mit Abituraufgaben aus den Vorjahren, manchmal verteilen ihre Lehrer die Lösungen über ein Internetprogramm. Janine Martin hat ihre mündliche Prüfungssimulation im Fach Geschichte aufgenommen und verschickt. Zufrieden mit dieser Art des Lernens ist sie aber nicht. "Die Antwort meiner Lehrerin habe ich per Mail bekommen, erst einen Tag später", erzählt sie. Das direkte Feedback habe ihr gefehlt. Colin Groß geht es in Englisch so. "Die zwei Wochen hätte ich wirklich noch gebraucht", sagt er. Problematisch sei auch Mathe.

Lobende Worte haben sie jedoch für ihren Wirtschaftskurs. Lehrer Gebhard Eißler vergleicht mit ihnen Lösungen über Videoanrufe. Allerdings, räumen die beiden ein: In dem Kurs sind nur sechs Schüler. Eine Videokonferenz mit dem deutlich größeren Mathekurs – nicht machbar. Gebhard Eißler setzt auf Erklärfilme, in denen er den Schülern in fünf bis zehn Minuten Material erklärt, auf Probleme im Kurs eingeht – ähnlich einer Unterrichtssituation. "Der persönliche Bezug ist für die Schüler wichtig", sagt er. Als Lehrer probiere man sich gerade aus, "jeder Kollege muss einen neuen Lehrstil finden." Ein Lernprozess, vergleichbar mit der Zeit nach dem Referendariat.

Durch Corona-Krise auf Digitalisierung geschubst

Man wurde durch die Krise auf die Digitalisierung "geschubst", Gebhard Eißler begreift diese deshalb auch als Chance. "Das ist eine Herausforderung, die ich gerne annehme." Er wünscht sich allerdings, dass Digitalisierung an Schulen in einheitlicher Form geschieht. Aktuell merkt man, dass jeder digitales Lernen über eine andere Plattform realisiert. Manche seiner Kollegen arbeiten mit der Schulcloud, andere kommunizieren lieber per E-Mail. Alle OSZ-Lehrer und Schüler haben allerdings Zugang zum Lernportal, das er und Heiko Ullrich schon 2007 aufgebaut haben, als erste Schule in Frankfurt. Jeder Kurs hat einen eigenen virtuellen Raum, in dem der Lehrer Material hinterlegt und mit den Schülern kommuniziert. Die Technik dafür stellt die Stadt zur Verfügung, auch am Gauß-Gymnasium.

Dort wird auch die Schulcloud des Hasso-Plattner-Instituts Potsdam genutzt, die seit einigen Jahren aufgebaut und an Modellschulen erprobt wird. An den ersten Tagen nach den Schulschließungen gab es technische Probleme, berichtet Schulleiterin Rita Lange. Aber die Cloud habe "die Feuerprobe bestanden". Sie selbst stellt ihrem Mathekurs online Aufgaben, die die Schüler nur mit "Stift, Papier und Kopf" lösen müssen. Sie glaubt, die Schüler sind reif und erfahren genug, sich mit solchen Aufgaben selbstständig auf das Abitur vorzubereiten.

Das betont auch Torsten Kleefeld, Schulleiter des Karl-Liebknecht-Gymnasiums: "Die Abiturvorbereitungen macht jeder Schüler seit eh und je für sich selber." Die Schüler hätten ihre Mitschriften aus mindestens vier Schulhalbjahren, Lehrbücher, alte Prüfungsaufgaben. Ein weiterer Vorteil: Auf ihre Prüfungsfächer hätten sich die Abiturienten in den vergangenen zwei Wochen verstärkt vorbereiten können, ohne noch Unterricht in Fächern zu haben, in denen sie nicht geprüft werden. Dem Prüfungsausschuss sei wichtig gewesen, dass die Schüler nicht aus der Schulschließung sofort in eine Prüfung gehen. Deshalb finden an der Schule vom 20. bis 23. April persönliche Konsultationen mit den prüfenden Fachlehrern statt.

Abstandsregelung bei Tischen wärhend Abi-Prüfung

Nicht nur Colin Groß und Janine Martin haben jedoch Angst, sich durch die jetzige Situation zu verschlechtern. "Wir fühlen uns von der Politik, vor allem vom Bundestag, allein gelassen", sagen sie. Abgesehen von der psychischen Belastung sei es in ihren Augen "verantwortungslos, die Prüfungen stattfinden zu lassen".

Torsten Kleefeld versichert: Tische werden so angeordnet, dass in jede Richtung der nötigte Abstand gegeben ist und Infektionsschutzvorschriften werden eingehalten. Sofern die Schüler gesund sind, spreche nichts dagegen, in die Schule zu kommen und die Prüfungen zu schreiben. "Ihr schafft das auch dieses Jahr!"