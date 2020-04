Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Notfallbetreuung in den Kindertagesstätten einerseits, seit Mittwoch andererseits die landesweite Aussetzung der Elternbeiträge für die Schützlinge in den Kitas.

Eine besondere Herausforderung stellt das für die Stadtverwaltung Fürstenberg dar. Eigentlich arbeitet der zuständige Fachbereich derzeit ohnehin an der Berechnung von Beiträgen auf der Grundlage einer Entscheidung des Parlamentes vom 30. Januar. Die Kita-Gebührensatzung wurde rückwirkend zum 1. Januar 2013 novelliert, und zwar nach einem Entscheid des Oberverwaltungsgerichtes Berlin-Brandenburg.

Corona-Regelung noch nicht rechtsverbindlich

Nun sind die zuständigen Mitarbeiterinnen um Sachgebietsleiterin Petra Obst mit vielen Neuberechnungen beschäftigt. Dass allein die Neuberechnung der vergangenen sieben Jahre Zeit in Anspruch nehmen dürfte, sei einleuchtend, merkt Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) an.

Aktuell komme die außerordentliche Corona-Krisensituation hinzu. Etwa mit dem neuen Erlass, wonach die Eltern seit Mittwoch keine Kita-Beiträge zahlen müssen. Die feste Absicht hegt das Land, aber rechtsverbindlich ist es noch nicht. Die Kommunen sollen die Neuregelung ausführen und bekommen das Geld anschließend vom Land zurück, allerdings auf Grundlage einer Pauschale.

Insgesamt werden in den Kindertagesstätten und Horteinrichtungen 305 Kinder betreut. 33 von ihnen sind im Krippenalter. Hinzu kommen neun Steppkes, die in der Tagespflege umsorgt werden. Viele von ihnen seien zwar jetzt zu Hause. "Auch bei uns gibt es aber derzeit eine Notfallbetreuung für Kinder von Eltern in Berufen, die für das alltägliche Leben trotz Corona unverzichtbar sind, also zur kritischen Infrastruktur gehören", erläutert der Bürgermeister. 15 Kinder betrifft das in der Kita "Kleine Strolche", in der Kita "Storchennest" zwei, bei den "Havelspatzen" in Bredereiche sind es drei und im Hort ein Kind. "Denn die Schulkinder sind ja zu Hause", merkt er an.

Ferner gebe es zahlreiche Anträge auf Notfallbetreuung, wo beide Elternteile zur kritischen Infrastruktur gehörten. "Wir prüfen gerade die Beiträge generell", betont der Bürgermeister. 24 Eltern lassen danach einziehen, 147 überweisen aber den Beitrag. "Und 144 Kinder sind sowieso leistungsfrei untergebracht", erläutert Philipp. Grundsatz sei, dass unterm Strich alle, die bezahlen, informiert werden, wobei die Erstattung der pauschalierten Beiträge durch das Land nicht automatisch, sondern nach einem längeren Zeitraum erfolgt.

Pauschale Erstattung wegen Corona

Wie das Land informierte, soll es ein einfaches Antragsverfahren für die Kitaträger geben, etwa die Kommunen, um schnell die Einnahmeausfälle wegen der Streichung der Kita-Beiträge zu kompensieren. Potsdam berechnete als Leistungsersatz für die Träger pro Kind und Monat 160 Euro für die Krippe, 125 Euro für den Kindergarten und 80 Euro für den Hort.

Das Geld soll an die Landkreise und kreisfreien Städte fließen, weil sie in Brandenburg für die Kindertagesbetreuung zuständig sind. Öffentliche und freie Träger von Kindertagesstätten könnten dann die Erstattung der Ausfälle beantragen.

Corona-Blog: Coronavirus und die Folgen für Brandenburg und Berlin