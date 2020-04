Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Die Stadt Zehdenick hat sich Verstärkung geholt, um die Einhaltung der Eindämmungsverordnung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie im Stadtgebiet zu kontrollieren. "Wachschutzteams gehen durch die Stadt", so Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos). Sie unterstützen die Mitarbeiter der Stadtverwaltung, insbesondere das Ordnungsamt.

Zwei-Schicht-Betrieb wegen Corona

Um die Ansteckungsgefahr unter den Mitarbeitern zu reduzieren und die Arbeitsfähigkeit der Kommunalverwaltung aufrecht zu erhalten, werde seit einigen Tagen im Zwei-Schicht-Betrieb gearbeitet. Mitarbeiter des Einwohnermeldeamtes, des Standesamtes sowie der Friedhofsverwaltung arbeiteten zurzeit auch aus dem Homeoffice, nachdem die Stadtverwaltung bereits vor zwei Wochen die Türen für den Publikumsverkehr geschlossen hatte und Termine in nur noch wirklich dringenden und unaufschiebbaren Angelegenheiten vergeben werden.

Mehr oder weniger reibungslos verlief die Schließung der Einzelhandelsläden und Restaurants. "Die Händler zeigten nach anfänglichem Zögern großes Verständnis", so Kronenberg. "Wir mussten aber viele Einzelgespräche führen." Nur in einem Fall musste die Stadt die Polizei hinzurufen, weil sich in einer Bar mehrere Gäste aufhielten, deren Personalien durch die Beamten aufgenommen worden seien. Danach sei die Einrichtung geschlossen worden. Es habe nur diesen einen, aber doch gravierenden Vorfall gegeben. Ansonsten sei die Stadt selbstverständlich bemüht, dass alle Gewerbetreibenden möglichst unbeschadet durch die Krise kommen. "Wir tun unser möglichstes, damit niemand aufgeben muss", so Kronenberg. Der Verwaltungschef begrüßte die "vielen Mut machenden Initiativen", wie den Lieferservice, den Händler und Gastronomen anbieten. "Durchhalten, lautet die Devise." Die Verwaltung biete dazu eine intensive Beratung an. Wirtschaftsförderin Uta Kupsch stehe in engem Kontakt mit den Gewerbetreibenden.

Sozialarbeiter wachen über Zehdenicker Spielplätze

Dass auf den ebenfalls geschlossen Spielplätzen keine Kinder spielen, darüber wachen die Sozialarbeiter der Kindertagesstätten, die die fünf innerstädtischen Spielplätze in unregelmäßigen Abständen kontrollieren. In den Ortsteilen sei man hingegen auf die Mitarbeit der Ortsvorsteher angewiesen. In den vergangenen Tagen sei in der Verwaltung darüber hinaus überlegt worden, wie den Zehdenickern geholfen werden kann, die mit der Situation überfordert sind.

Seit Mittwochmorgen ist auf der Internetseite ein entsprechendes Gesprächsangebot freigeschaltet worden. Die Stadt biete jetzt ganz konkret ihre Hilfe an. Denn vielen Menschen fehle in dieser Zeit jemand, mit dem sie einfach nur reden könnten, jemand neutrales, der einfach mal zuhöre. Deshalb gibt es jetzt ein Sorgentelefon, für alle, die Unterstützung beim Umgang mit Konflikten, Stressbewältigung und der Strukturierung des Alltags zu Hause unter diesen schwierigen Bedingungen benötigen, Rat suchen oder einfach mal reden möchten: Unter der Rufnummer 0173 7618626 nimmt die Schulsozialpädagogin Julia Schirmer die Anrufe entgegen, und zwar werktags von 7.30 bis 14.30 Uhr. Das Sorgentelefon richtet sich sowohl an Eltern, an Kinder und auch an Einzelne oder Paare. Julia Schirmer, die bei dem Träger PuR in Hennigsdorf angestellt ist, ist auch per E-Mail zu erreichen unter julia.schirmer@oberhavel.de. Sie hatte sich bereit erklärt, sich die Sorgen und Nöte der Zehdenicker anzuhören und den einen oder anderen Ratschlag zu geben.

Auf die Frage, ob die Corona-Krise am Ende womöglich doch etwas Gutes habe, stellte Kronenberg fest: "Es wird Dinge geben, die Bestand haben werden." Er denke dabei besonders an die vielen Digitalangebote, die eine positive Wirkung haben.

