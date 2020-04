Im Hauptquartier der Aktion: Initiator Sven van Dyk und Ehefrau Antje zeigen einige der Mundschutz-Masken, die Schwiegermutter Heiderose Maukwitz (vorn) und rund 20 weitere Näherinnen in Lebus und Frankfurt schon hergestellt haben. © Foto: Ines Weber-Rath/MOZ

Ines Weber-Rath

Lebus (MOZ) Sven van Dyk ist begeistert, welche große Resonanz sein Aufruf gefunden hat: Am 27. März hatte er in sozialen Netzwerken die Bitte gelesen, für die Bewohner der Wohnstätten der Frankfurter Wichern-Diakonie Mundschutz zu nähen.

"Als erstes habe ich meine Frau und Schwiegermutter gefragt, was sie dazu sagen. Sie fanden die Idee zu helfen toll. Dann kam eins zum anderen", berichtet der Lebuser.

Der Stadtverordnete wandte sich an die Vorsitzende der Lebuser Ortsgruppe der Volkssolidarität Ingrid Blankenfeld und an den Frankfurter Stadtverband. Beide fanden schnell Näherinnen, die mitmachen. "Inzwischen haben wir schon rund 20 Näherinnen", sagt Sven van Dyk stolz.

Der Obermeister der Maler- und Lackierer-Innung Oderland ist der organisatorische Kern der Aktion. Er besorgt zum Beispiel geeignete Stoffe, Garn und Gummi. Ein großer Gardinenhersteller sponserte ihm 1000 laufende Meter Baumwollstoff. Unterstützung bekam van Dyk beim Stoffreste-Einsammeln von den Lebuserinnen Kerstin Scheffler und Dagmar Guderian, die bei Bekannten in der Stadt vorsprachen – stets unter Einhaltung des vorgeschriebenen Sicherheitsabstandes natürlich.

Im Stofflager im Haus von Heiderose Maukwitz, van Dyks Schwiegermutter, stapeln sich Bettwäsche, Laken und anderer Baumwollstoff. Denn nur der darf, weil auskochbar, verwendet werden. Heiderose Maukwitz’ Nähstube ist quasi das Hauptquartier der Aktion. Die 68-Jährige hat mit Tochter Antje van Dyk schon mehr als 300 Mundschutzmasken genäht. Die Masken von anderen Näher(inne)n – unter ihnen Mallnowerinnen aus dem Heimatverein Malnowe und aus der Niederjesarer Firma Perlwitz – werden vor dem Transport nach Frankfurt bei Heiderose Maukwitz zwischengelagert.

Gummilitze für Corona-Mundschutz ist knapp

"Ich habe schon rund 1000 Mundschutzmasken übergeben. Nicht nur an die Wichern-Diakonie, die insgesamt 2000 Masken braucht, sondern auch an die ASB-Sozialstation, den Pflegestützpunkt Godak und an die Löwenkinder", sagt Sven van Dyk. Für die schwerkranken Löwenkinder haben vor allem der Lebuser Raumausstatter Uwe Ahlert, Mitarbeiterin Beatrice Kerber sowie Mutter Margret genäht. – Obwohl sie derzeit viele Aufträge haben. "Die Kunden haben gerade mehr Zeit und renovieren ihre Wohnungen", erklärt Beatrice Kerber.

Für die Innenseite vor allem der Kinder-Masken verwenden Ahlert und seine Mitstreiter Baumwoll-Nessel. "Der Stoff ist besonders weich", sagt der Experte. Auf die Außenseite kommt ein bunter Baumwollstoff mit kindgerechten Motiven, der sicher nicht nur den kleinen Trägern gute Laune machen kann.

"Für unsere Kunden fertigen wir auf Wunsch Mundschutzmasken – nur zum Selbstkostenpreis", sagt Uwe Ahlert angesichts der großen Nachfrage. Doch nicht nur er, auch die anderen Näher und Näherinnen haben ein großes Problem: "Es gibt kaum noch Gummilitze im Handel", hat der Raumausstatter erfahren. Uwe Ahlert bittet angesichts dessen seine Mitbürger, "wer Schlüpfergummi abgeben kann, ich nehme ihn gern!"

Die meisten Mit-Näherinnen bei der Aktion arbeiten nach einem von van Dyks vervielfältigten Schnittmuster: Die 19 mal 38 Zentimeter großen Masken haben einen Schlitz. "In den soll eine sterile Mullbinde. Die saugt Feuchtigkeit auf und die Maske hält länger, bevor man sie waschen muss", erklärt Sven van Dyk. Die Masken, die die Lebuser Pfarrerin Katharina Falkenhagen im Flur vor ihrem Büro im Pfarrhaus näht, sind anders – runder und damit besonders eng anliegend.

Der Bedarf an Mundschutz ist groß. "Es gehen immer neue Bestellungen ein", sagt Sven van Dyk. Er zählt auf seine fleißigen ehrenamtlichen Näherinnen. "Ich helfe gern, habe damit in der Zeit, in der man nicht viel raus kann, eine sinnvolle Aufgabe", spricht Heiderose Maukwitz für viele ihrer Mitstreiter.

Corona-Helfern winkt eine Eierlikörparty

Die Zahl der Helfer wird immer größer. So hat Textil-Fachverkäuferin Nadine Golz jetzt das Zuschneiden der Stoffe übernommen. "Wenn die Corona-Krise vorbei ist, habe ich allen Helfern eine große Eierlikörparty versprochen", sagt Sven van Dyk.

WeitereHelfer wenden sich via Facebook oder Telefon an Sven van Dyk: 0175 5781137