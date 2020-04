Zur Opposition in Krisenzeiten

Potsdam (MOZ) In Krisenzeiten hat es die Opposition naturgemäß schwer, wahrgenommen zu werden und eigene Akzente zu setzen. Von den drei Oppositionsparteien im Brandenburger Landtag versuchen die Freien Wähler, konsequent ihren Kurs zwischen konstruktiver Kritik und Zustimmung zu wahren. Die Partei fordert noch schärfere Ausgangsbestimmungen und lobt Bayern. Da mag allerdings mitschwingen, dass dort die Parteifreunde an der Regierung beteiligt sind.

Die Linken produzieren täglich neue Vorschläge, wo und wie geholfen werden muss. In einigen Fällen (Hilfe für Sozialverbände) haben sie die Koalition erfolgreich auf Lücken aufmerksam gemacht. Darüber hinaus versucht die Partei ihr Profil als Anwalt der Geringverdiener und Benachteiligten zu schärfen. Das ist legitim, auch wenn Fraktionschef Walter es im Plenum mit der Robin-Hood-Attitüde etwas übertrieben hat.

Und die größte Oppositionsfraktion? Die AfD scheint keine Linie zu finden. Forderungen, die sie Mitte März aufstellte, sind längst überholt. Angesichts dessen ist die Verweigerungshaltung mit einer Notverordnung die Kommunalparlamente am Leben zu erhalten, keine Frage fehlender Zeit, sondern mangelnde Einsicht in Notwendigkeiten. Mit so einer Haltung ist man nicht Teil der Lösung, sondern wird zum Problem.