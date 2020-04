Corona-Krise in Polen

Nancy Waldmann

Slubice (MOZ) Eingekauft werden darf in Frankfurts polnischer Nachbarstadt Slubice nun nur noch in Gummihandschuhen, Jugendliche bis 18 Jahren können nur noch in Begleitung eines Erziehungsberechtigten die Wohnung verlassen.

Das sind nur zwei der in Słubice geltenden Corona-bedingten Regeln, die auf Anordnung der Regierung in Warschau ab Mittwoch verschärft wurden. Die Stadtverwaltung veröffentlichte sie am Dienstag auf ihrer Website.

Allgemein gilt nun im öffentlichen Raum ein Abstandsgebot von zwei Metern – sogar für Familienmitglieder, wenn sie über 13 sind. Arbeitgeber müssen an Arbeitsplätzen 1,5 Meter Abstand zusichern, Beschäftigte müssen ebenfalls bei der Arbeit Gummihandschuhe tragen. Der Zugang zu bzw. der Aufenthalt in Parks, an Stränden und Promenaden soll eingeschränkt werden – in Słubice wurden nun zunächst Spielplätze mit "Betreten verboten"-Schildern versehen.

Für Einzelhändler gelten neue Regeln. So dürfen in Supermärkten und anderen geöffneten Geschäften, Postfilialen, Märkten etc. zwischen 10 und 12 Uhr nur Personen ab 65 bedient werden. Zudem dürfen maximal drei Kunden mehr eintreten als es Kassen bzw. Bedienpunkte gibt. Bisher noch geöffnet hatten Friseur-, Tattoo- und Massagesalons sowie Hotels und Übernachtungsplätze. Bis heute müssen alle Gäste abreisen, ausgenommen sind Dienstreisende.

Ausgeweitet wurde auch die 14-jährige Quarantäne-Pflicht für Personen, die aus dem Ausland nach Polen zurückkehren, und zwar auf alle im Haushalt lebenden. Bei Verstößen gegen das Reglement drohen Strafen zwischen 5000 und 30.000 Złoty.

