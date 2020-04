Dirk Schaal

Hoppegarten (MOZ) Von der Hilfsbereitschaft der Hoppegartener in der Corona-Krise sind die Mitarbeiter des Hauses der Generationen, Claudia Kirschenbaum und Pierre Karohs, positiv überrascht.

In der vorigen Woche hatten sie zum ehrenamtlichen Engagement aufgerufen. Ein Netzwerk von freiwilligen Helfern sollte so entstehen, das sich um Besorgungen des täglichen Bedarfs bei Menschen kümmert, die momentan ihre eigene Wohnung nicht verlassen können oder wollen. Von der Schülerin, die ganztags zur Verfügung steht, bis zur berufstätigen Frau, die Notwendiges nach Feierabend erledigen will, reicht die Bandbreite der Helfer.

Gerade erst hat sich der 20. Freiwillige in die Liste eintragen lassen. Dagegen hatten sich bisher nur drei Hoppegartener gemeldet, die diesen Service auch in Anspruch genommen haben. "Für manche ist die Hemmschwelle zu hoch, andere Menschen mit solchen Aufgaben zu betrauen", sagte Pi­erre Kahros mit der Erfahrung vieler Gespräche. Gleichzeitig ermutigt er Hilfesuchende, sich doch telefonisch zu melden und das Angebot der freiwilligen Helfer anzunehmen.

Auf der Website www.mgh-hoppegarten.de sammelt das Team vom Haus der Generationen tagesaktuelle Informationen unter den Rubriken: Aktivität und Kultur, Aktuelles und Wissenswertes, Hilfe und Unterstützung. Dort können sich die Nutzer dann einen umfassenden Überblick verschaffen unter anderem über Online-Sportprogramme, virtuelle Museumsbesuche, Neuigkeiten aus dem Landkreis als auch des Robert Koch-Instituts sowie aktuelle Hilfsaktionen, sei es in der Nachbarschaftshilfe oder wirtschaftliche Auffangpakete wie die Soforthilfe der ILB Brandenburg.

Kontakt per Mail an mgh-hoppegarten@stiftung-spi.de oder telefonisch Montag bis Freitag (10 bis 16 Uhr) unter 03342 212556

