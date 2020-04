Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Auch für die Zisterzienser-Mönche in Neuzelle hat das Corona-Virus Veränderungen gebracht. Bei den Gebetszeiten und Gottesdiensten sind keine Besucher mehr erlaubt.

Die Gläubigen sollen nun durch einen täglichen Livestream aus der katholischen Stiftskirche unterstützt werden. An Sonntagen werde zudem um 17 Uhr eine Heilige Messe übertragen, erklärte Pater Kilian Müller in einem Interview in der katholischen Zeitung "Die Tagespost".