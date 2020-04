Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Für einen Bereich des derzeit wegen der Corona-Pandemie weitgehend lahmgelegten öffentlichen Lebens gibt es eine erste hoffnungsvolle Nachricht. Der kreisliche Müllentsorger UDG hat angekündigt, dass er die geschlossenen Recyclinghöfe kommende Woche wieder öffnen will.

Nur für kostenlose Abfälle

In den Städten hatten sich bereits Bürger erkundigt, wohin sie jetzt mit ihrem Grünschnitt sollen. Das schöne Wetter hatte viele Bürger in die Gärten gezogen, wo sie die möglichst kontaktfreie Zeit nutzten, um für Ordnung zu sorgen und zum Beispiel Bäume zu beschneiden. Die nach wie vor offenen Baumärkte sorgten ebenfalls dafür, dass sich manche zu Hause an Renovierungs- oder kleine Bauprojekte machten. "Wenn die Abgabehöfe nicht geöffnet sind, besteht die Gefahr, dass Abfälle in der Umwelt landen. Es wäre schön, wenn man zumindest über eine Sonderöffnung der Recyclinghöfe nachdenkt", wandte sich Christiane Köhler an die Stadtverwaltung.

Mehrere Bürgermeister sprachen das Problem in der Corona-Telefonkonferenz mit der Landrätin an. Offensichtlich erfolgreich, denn die UDG bestätigte am Dienstag auf Anfrage, dass sie sich auf eine Öffnung vorbereitet.

Geschäftsführer Thomas Hacker sagte gegenüber dieser Zeitung: "Wir bereiten uns darauf vor, nächste Woche alle Recyclinghöfe wieder zu öffnen. Um Mitarbeiter und Kunden zu schützen, gibt es spezielle Vorkehrungen und keine Annahme von kostenpflichtigen Abfällen. Die Öffnung steht unter dem Vorbehalt, dass sich die Lage bis dahin nicht zuspitzt und zentral keine verschärften Einschränkungen beschlossen werden."