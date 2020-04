Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Mit Stand vom Mittwoch, 10 Uhr, sind in Märkisch-Oderland 86 bestätigte Fälle von Infektionen mit Coronaviren gemeldet worden. So der Lagebericht des Landkreises. Davon sind bereits 18 wieder genesen, so dass es aktuell 68 Erkrankte gibt.

Davon werden 19 Menschen in Krankenhäusern behandelt. Die Zahl der begründeten Verdachtsfälle ist von 925 auf nun 958 gestiegen. Insgesamt wurde 932 Mal die häusliche Isolation veranlasst. Daraus konnten 383 Menschen wieder entlassen werden, so dass sich aktuell 549 Märkisch-Oderländer in Quarantäne befinden.

Insgesamt wurden 599 Abstrichuntersuchungen veranlasst. Neben den bereits eingerichteten Abstrichzentren in Strausberg und Seelow wird am Donnerstag ein weiteres in Bad Freienwalde eröffnet. In Rüdersdorf wird ein weiteres vorbereitet. Kreissprecher Thomas Berendt erläuterte, dass nicht alle veranlassten Abstriche in den Zentren, sondern auch in den Arztpraxen im Landkreis durchgeführt werden. Die Zahl der notbetreuten Kinder hat sich auf Grund der geänderten Allgemeinverfügung noch nicht erhöht.

Auf Nachfrage erklärte der Sprecher der Kreisverwaltung, dass der Landkreis aktuell kein Notquartiere vorbereitet. Sollte es aber auf Grund einer sich verschärfenden Lage erforderlich werden, Notquartiere einzurichten, sei der Landkreis darauf vorbereitet. Es stünden Feldbetten, Hygienematerial und Zelte zur Verfügung.