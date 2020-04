Annette Herold

Fürstenwalde (MOZ) Heinz-Dieter Warnke aus Fürstenwalde wird 80 Jahre alt, da hätten er und seine Frau Renate trotz Corona gern sieben Kaffeegäste begrüßt. "Nun bleiben wir im kleinsten Kreis", sagt Renate Warnke – und meint damit sich und ihren Ehemann. Die Tochter will eine Torte vorbeibringen, und wenn wenigstens schönes Wetter ist, wollen sich Warnkes zum Kaffeetrinken in den Garten setzen.

"Wenn das alles vorbei ist, feiern wir alle zusammen", blickt Renate Warnke voraus. Im Moment bleibt dem Seniorenpaar für Kontakte zur Familie vor allem das Telefon. Ihrem Mann wünscht Renate Warnke "vor allem Gesundheit und dass wir noch lange zusammen sind." 56 Jahre sind die beiden verheiratet. "Allein wäre ich jetzt nicht gern", erzählt die 76-Jährige und spielt damit auf das Coronavirus an, das ihnen das geplante Geburtstagsfest verdirbt. "Diese schlimmen Nachrichten möchte man schon gar nicht mehr hören. Aber wir haben uns, und es tut gut, wenn man sich dann mal gegenseitig krabbelt."

In Erkner hat Brigitte Leischner Gesellschaft im Haus

Auch Brigitte Leischner aus Erkner hat gegen allzu trübe Gedanken Gesellschaft im Haus. Ihr Enkel Alexander Sperling und seine Frau Steffi wohnen vorübergehend bei ihr in der Bahnhofsiedlung, bis das eigene Haus soweit ist. Aber trübe Gedanken will die 85-Jährige ohnehin nicht aufkommen lassen, auch wenn sich ihr Bewegungsradius momentan auf Haus und Garten beschränkt. "Es ist eine schlimme Zeit, die uns alle vom Kind bis zur Oma erreicht hat, aber es gab auch in meiner Kinder- und Jugendzeit traurige Ereignisse, die ich mit meinen Eltern und Geschwistern überstanden habe", schreibt Brigitte Leischner, die sich selbst scherzhaft als "Quarantäne-Oma" bezeichnet. Am Telefon erzählt sie, dass am 15. März 1945 fünf Bomben auf das Grundstück ihrer Eltern in Oranienburg fielen – es folgte eine Odyssee, die vorerst in einem Flüchtlingslager endete. "Wir haben das alles überstanden. Jede Generation hat ihre Schwierigkeiten, da muss man aufrecht stehen."

Ihre Dienstagsgruppe beim Heimatverein fehlt Brigitte Leischner schon, und sie wäre am Mittwoch gern bei der Eröffnung der Physiotherapie-Praxis von Schwieger-Enkelin Steffi in Berlin-Friedrichshagen dabei gewesen. "Die sehe ich mir nun später an." Einstweilen beschäftigt sie sich in Haus und Garten – mit dem Frühjahrsputz zum Beispiel. Wenn Gemüse ins Haus kommt, schnippelt sie es und macht eine Suppen-Basis fürs Tiefkühlfach zurecht. Außerdem gibt es im Hause Leischner jetzt regelmäßig selbst zubereitete Smoothies – die genießt die 85-Jährige gemeinsam mit Enkel Alexander, der als Fachinformatiker derzeit im Homeoffice arbeitet. "Die beiden sind immer für mich da", lobt die "Quarantäne-Oma" den Nachwuchs. Und sie staunt, was sich mit digitaler Technik machen lässt, wenn der Enkel etwa von zu Hause aus an beruflichen Videokonferenzen teilnimmt. "Das ist für mich eine ganz neue Erfahrung."

Im Woltersdorfer Seniorenheim Alexa fehlen die Besuche

Abwechslung ist gerade in diesen Quarantäne-Zeiten wichtig, weiß Margret Martinez, Betreuungsleiterin im Woltersdorfer Seniorenheim Alexa. Und sie weiß auch, dass es manchem der 120 Bewohner – vor allem jenen, die an Demenz leiden – oft nicht leicht fällt, Verständnis für die durch die Pandemie begründeten Beschränkungen aufzubringen. Darum versuchen sie und ihre Kollegen, den Bewohnern besondere Momente zu verschaffen wie am Sonnabend, als Anne und Eddi Mahlke mit ihrem Leierkasten ein Konzert gaben, das die "Alexa"-Bewohner am Fenster verfolgen konnten – aus Gründen des Infektionsschutzes. Es gebe keinen Corona-Fall im Haus, berichtet Margret Martinez. Und das sei momentan das Allerwichtigste.

