Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Die Kleider sind gekauft, der Friseurtermin gemacht, der Tanzkurs gebucht, das Catering bestellt, die Gästeliste steht und die Aufregung wächst. Tag um Tag. Denn die Vorfreude auf den großen Tag vieler Mädchen und Jungen weicht immer mehr großer Sorge. Was wird aus der Jugendweihe?

Organisatoren haben Plan B

Am 9. und 16. Mai stehen die Jugendweihen in diesem Jahr in Angermünde auf dem Plan. Eigentlich. Die Vorbereitungen auf dieses wichtige gesellschaftliche Ereignis beginnen in der Regel schon viele Monate im Voraus. Da war Corona überhaupt noch kein Thema. Doch inzwischen sind alle Veranstaltungen oft schon bis weit in den Juni abgesagt, Restaurants, Frisöre, Boutiquen geschlossen, Menschenansammlungen verboten, offiziell vorerst bis zum 19. April.

Die Organisatoren des Angermünder Jugendweihevereins vom UBT (Uckermärkische Blasmusiktage e. V.) beobachten die Situation täglich mit Sorge und haben mittlerweile einen Plan B.

"Wir hoffen zwar noch, dass die Beschränkungen bis dahin gelockert werden, und wir die Jugendweihen planmäßig durchführen können, doch es sieht nicht so aus", bedauert Vereinsmitglied Kerstin Schmidt, die für die Jugendweihe-Anmeldungen verantwortlich ist. Doch sie versichert: "Ausfallen lassen wir sie auf keinen Fall!"

Wie sich die betroffenen jungen Leute und deren Familien gerade fühlen, weiß sie genau. "Meine Tochter hat auch in diesem Jahr Jugendweihe." Die Telefone im Organisationsbüro laufen deshalb derzeit heiß. Viele Familien sind verunsichert, haben Fragen", sagt Kerstin Schmidt. Insgesamt 132 Angermünder Schüler aus dem Einstein-Gymnasium und der Ehm Welk-Oberschule haben sich für die Jugendweihe 2020 angemeldet.

Das Programm für die Feierstunden, die wie immer in der Aula des Angermünder Einstein-Gymnasiums stattfinden sollen, steht. Die Festredner sind ebenso gebucht wie die Musik, die Bühnentechnik und Ausstattung. Doch der große Schritt ins Erwachsenenleben muss nun wohl mit einem zweiten Anlauf genommen werden. Der Vorstand des Vereins hat sich nach intensiver Beratung für zwei Ausweichtermine entschieden, erklärt Vorstandsmitglied Ronald Mundzeck. Die Jugendweihen 2020 sollen auf den 15. und 22. August nach den Sommerferien verschoben werden, vorausgesetzt, dass sich bis dahin die Situation entspannt hat.

Anmeldungen bleiben gültig

"Für die Jugendweiheteilnehmer und Familien ändert sich bis auf das Datum nichts. Sie müssen nichts weiter unternehmen. Anmeldungen und gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Auch die Jugendweihefahrt wird nachgeholt, betont Ronald Mundzeck. Alle Beteiligten für neue Termine im Sommer unter einen Hut zu bekommen, sei die größte Herausforderung gewesen. Für die Familien bleibe zwar noch die Ungewissheit, wann sie wieder sicher planen können. Doch die Jungen und Mädchen können beruhigt sein: Ihr großer Tag wird kommen.