Bernau (MOZ) Die Wetteraussichten für den Raum Bernau sind wieder frühlingshaft. Für Sonnabend sind 12 Grad, für Sonntag 16 Grad vorausgesagt. An beiden Tagen soll es sonnig werden, sagen die Meteorologen. Trotz Corona könnte das schöne Wetter wieder viele Berliner ins Umland treiben.

Die Prognosen hat Jens Starigk längst auf dem Schirm, und für ihn sind sie Warnung genug. Denn der Leiter der Polizeiinspektion Barnim will am kommenden Wochenende nicht erneut erleben, was er am zurückliegenden gesehen hat: Hunderte Berliner Ausflügler, die es an die Seen im Barnim zieht und Motorradfahrer aus der Hauptstadt, die durch das Berliner Umland cruisen, als sei nichts gewesen.

"Es kann nicht sein, dass unsere Berliner Gäste in diesen Zeiten Brandenburg als Naherholungsgebiet nutzen, an die Seen fahren, die Decke ausbreiten und Picknick machen und damit andere gefährden. Die Eindämmungsverordnung wegen des Coronavirus gilt nach wie vor", kritisiert Starigk die Ausflügler aus der nahen Hauptstadt.

Auch die Biker nimmt der Barnimer Polizeichef ins Visier. "Man hatte ja das Gefühl, dass gerade die Motorradsaison eröffnet hat, so viele Bikes waren entlang des Finowkanals unterwegs", stellt er fest.

Bernaus Bürgermeister André Stahl wundert sich. Vier Teams seines Ordnungsamtes waren am vergangenen Wochenende von morgens um 10 bis nachmittags 17 Uhr unterwegs, er selbst sogar gemeinsam mit seinem Amtskollegen aus Wandlitz, Oliver Borchert, "auf Streife" rund um den Liepnitzsee. Doch sowohl die beiden Bürgermeister als auch die Mitarbeiter der Bernauer Verwaltung haben ganz andere Erfahrungen gemacht als Polizeichef Starigk.

"Ja", sagt Stahl, "es waren viele Menschen am Liepnitzsee unterwegs, aber in gebührendem Abstand voneinander." Seine Leute hätten "außer zwei Rauchern mit glühenden Zigaretten im Wald" jedenfalls keine Verstöße festgestellt. Und überhaupt: "Wir sind bei den Spaziergängern mit unseren Kontrollen auf viel Verständnis, Gutwilligkeit und Bereitwilligkeit gestoßen", schätzt Stahl ein.

Dass es vor allem Hauptstädter in Scharen in den Barnim zieht, weiß auch der Bürgermeister. Doch im Gegensatz zu verschiedenen Kommentatoren in den sozialen Medien regt ihn das nicht auf. "Wir können doch keinen Grenzzaun ziehen", findet er. Und schelmisch lächelnd fügt der Rathauschef hinzu: "Wenn wir mal ehrlich sind, dann machen die Berliner doch nichts weiter, als ihr Territorium zu besuchen!" Er spielt darauf an, dass sich beispielsweise der Liepnitzsee im Eigentum der Stadt Berlin befindet. Auch andere "grüne Flecken", Seen und Wälder im Barnim sind bekanntlich fest in hauptstädtischen Händen.

Sei es wie es sei: Am kommenden Wochenende gehen die Mitarbeiter des Ordnungsamtes und der Bernauer Stadtverwaltung wiederum auf Tour, um die Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen zu kontrollieren sowie insgesamt nach dem Rechten zu sehen.

Auch Barnims Polizeichef Jens Starigk kündigt als Konsequenz des vergangenen Wochenendes verstärkte Kontrollen an. Er will mit seinen Beamten am Wochenende die Ordnungsämter der einzelnen Städte und Gemeinde bei der Arbeit unterstützen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den "Hotspots", das sind der Liepnitzsee, der Werbellinsee und der Gorinsee. Wer gegen die Kontaktsperre verstößt, muss mit Strafen rechnen. Erst am Dienstag hatte die Landesregierung die Einschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus bis Ende der Osterferien verlängert, also bis zum 19. April.

Was das Personal angeht, sieht Starigk die Barnimer Beamten "gut aufgestellt", sagt er. 207 Beamte stehen aktuell zur Verfügung. Das sind zwar 13 weniger als die Schlüsselzahl (220), aber es sei auch schon mal schlimmer gewesen, stellt der Polizeichef fest. Seit zwei Jahren gibt es im Stab einen Einstellungsberater, der gezielt versucht, junge Menschen für den Polizeidienst zu gewinnen. Das zahle sich aus.

Bei der Kontrolle der Ausgangsbeschränkungen sind die Barnimer Beamten nun grundsätzlich einem erhöhten Risiko ausgesetzt. Das hat verschiedene Maßnahmen zur Folge, beginnend bei den Dienstplänen. "Wir haben eigentlich ein Poolsystem, nach dem jeder mit jedem zusammenarbeitet – aber das haben wir umgestellt", erklärt Starigk. Nun gelte ein statisches Schichtsystem von zwölf Stunden, um die Dienstfähigkeit in jedem Fall zu sichern. "So hat eine gesamte Dienstgruppe frei – gewissermaßen als Reserve", sagt Starigk.

Sollte ein Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus bestehen, wird der betreffende Beamte sofort für zehn bis 14 Tage aus dem Dienst genommen. Noch habe es einen solchen Fall im Barnim nicht gegeben. Lediglich zwei Polizisten, die in einem Risikogebiet im Urlaub waren, mussten anschließend in die Quarantäne. Symptome hatten beide nicht gezeigt.

Trotzdem regiert die Vorsicht. Im Einsatz müssten die Polizisten so gut wie möglich vor einer Ansteckung geschützt werden. Auch hier gibt es spezielle Maßnahmen, etwa die "Sicherheitsstellung" im Einsatz draußen. Dazu zählt, dass die Beamten zum Bürger eine "doppelte Armlänge" Abstand halten. Zudem verfügt jeder Streifenwagen über Schutzausrüstungen. Dabei seien die Vorräte an Atemmasken bislang gewährleistet, erklärt Starigk. Gegen zeitnahen Nachschub hat er aber nichts einzuwenden. Frei nach dem Motto: Sicher ist sicher.

