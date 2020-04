Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Wie oft hat Dietmar Woidke (SPD) in den vergangenen Tagen appelliert, gewarnt und versucht, Mut zu machen. Wahrscheinlich weiß er das selbst nicht genau. Seine Regierungserklärung vom Mittwoch enthielt denn auch die Versatzstücke aller Reden der letzten Zeit: Dramatik angesichts dessen, was noch kommen könnte, ein Hoffnungsschimmer, weil die Kurve der Neuinfizierten sich etwas abflacht, die Verbeugung vor denen, die das Land in den schwierigen Zeiten am Laufen halten und jede Menge Verweise auf die Hilfspakete von Land und Bund.

"Ich will nicht noch einmal eine Wirtschaft wie in den 90ern zusammenbrechen sehen", sagte der Lausitzer mit Blick auf die Konsequenzen des wirtschaftlichen Stillstands. Man werde um jedes Unternehmen und jeden Arbeitsplatz kämpfen. Brandenburg habe nach der Corona-Krise immer noch das Zeug, zum Gewinnerland dieses Jahrzehnts zu werden, so Woidke und kehrte damit zur zentralen Botschaft seiner zweiten Amtszeit zurück.

Eine Regierungserklärung ist aber nicht nur die Stunde des Ministerpräsidenten, sondern vor allem der Fraktionschefs der Opposition, die sich in der Regel stundenlang auf ihre Erwiderungen vorbereiten. Von AfD-Frakionschef Anderas Kalbitz war in den vergangenen Wochen wenig zu hören. Im Plenum versicherte er, dass seine Partei den Rettungsschirm und selbst den Nachtragshaushalt angesichts der Corona-Krise mittragen wird. Der Bundesregierung warf er vor, schon 2012 von Wissenschaftlern auf das Szenario einer Pandemie hingewiesen worden zu sein.

Das "angstgetriebene Verhalten der Menschen", beispielsweise bei Hamsterkäufen von Klopapier, erklärte Kalbitz mit schlechter Information und Falschmeldungen. Auch die Opposition werde nicht ausreichend informiert, lautete seine Kritik an der Landesregierung.

Der Fraktionschef der Linken im Landtag, Sebastian Walter, nutzte die Debatte für eine Generalkritik an der seiner Meinung nach unsozial handelnden Landesregierung. Er verwies auf den Vorschlag seiner Partei, denjenigen, die jetzt in Kliniken, Pflegeheimen und bei der Versorgung der Bevölkerung alles geben, einen steuerfreien Zuschuss von 500 Euro monatlich zu zahlen. Die Landesregierung belasse es aber nur bei Dankesworten, so Walter. Es seien diejenigen in den geringverdienenden Berufen, die heute das System am Leben erhalten, rief er und verlangte eine höhere Besteuerung von Vermögen.

Für Jan Redmann, Fraktionschef der CDU, hatte Walter mit seiner polemischen Rede dem Ansehen der Linken als verlässlicher Partner geschadet. Walter nutze die prekäre Situation, um sein politisches Süppchen zu kochen. "Schämen Sie sich!", rief er dem Oppositionspolitiker zu. Redmann sprach vom großen ethischen Zusammenhalt, der in der Krise zu erleben sei und den es auch für die Zeit danach zu bewahren gelte – als Gegenentwurf zum extremen Individualismus, der bisher oft zu erleben gewesen sei.

Péter Vida, Fraktionschef von BVB/Freie Wähler, kritisierte die Landesregierung, weil sie erst später als andere Bundesländer Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionen ergriffen habe. So sei man immer Bayern und anderen Ländern hinterher gehinkt bei der Schließung von Schulen und Kindergärten, bei der Tagespflege habe es besonders lange gedauert. Angesichts der noch gut gefüllten Parks und Radwege müssten nach dem Vorbild von Bayern restriktivere Maßnahmen ergriffen werden. Wie auch die Linke fordern die Freien Wähler die Befreiung der Eltern von Beiträgen, die ihre Kinder weiter betreuen lassen können. Vida plädierte für die Unterstützung der Tafeln und schlug vor, in Gerichtsverhandlungen Vernehmungen per Video zuzulassen.

Grünen-Fraktionschefin Petra Budke schlug einen großen Bogen von der Klimakatastrophe über das Insektensterben zur Pandemie und kam zu dem Schluss, dass der Mensch heute den Preis für sein überhebliches Verhältnis zur Natur zahle.

