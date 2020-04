Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Als "Ruhe vor dem Sturm" hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die derzeitige Corona-Situation in Deutschland jüngst bezeichnet. Doch wie ist das Krankenhaus Eisenhüttenstadt vorbereitet? Geschäftsführer Till Frohne sorgt im MOZ-Interview für Aufklärung.

Corona-Blog: Coronavirus und die Folgen für Brandenburg und Berlin

Herr Frohne, wie ist die aktuelle Situation im Krankenhaus Eisenhüttenstadt?

Nachdem noch eine weitere Corona-Abstrichstelle in Eisenhüttenstadt aufgemacht wurde, hat sich die Situation am Eingang der Notaufnahme entschärft. Was die ambulanten Abstriche dort betrifft, kommen immer noch Menschen, aber nur vereinzelt. In unserem Krankenhaus behandeln wir aktuell drei Patienten, die schwerer an Corona erkrankt sind. Einer davon lag zwischenzeitlich auf der Intensivstation. Alle drei Personen befinden sich aktuell nicht in Lebensgefahr und gehören nicht zur Risikogruppe, was das Alter angeht.

Wie gut konnten Sie sich auf eine mögliche Corona-Welle vorbereiten?

Das Haus ist insgesamt gut vorbereitet. Wir haben einen Pandemieplan für den Katastrophenfall. Aber man muss sagen, Lagen ändern sich: Mal entwickeln sie sich langsam, mal innerhalb von wenigen Stunden. Da muss man drauf reagieren können. Wir haben beispielsweise am Dienstagabend gegen 21 Uhr festgelegt, dass am Mittwochmorgen die geriatrischen Patienten abgestrichen werden. Und auch das Personal auf der Geriatrie wird auf Corona getestet.

Wie sieht es mit Ihren anderen Mitarbeitern aus? Werden die auch getestet?

Nicht jetzt. Mit Hauruck-Aktionen kommt man nicht weit. Man muss da überlegt handeln. Wir haben im Krankenhaus eine exzellente Basis. Wir haben drei Mal in der Woche Krisenstab, da kommen die Chefärzte, die Hygiene, die Notaufnahme und die Finanzchefin, die Apotheke sowie der Einkauf zusammen. Denn was vorgestern war, das muss heute schon nicht mehr gelten.

Im Krankenhaus gilt beispielsweise ein Besuchsverbot, Eingänge wurden verschlossen, haben Sie auch Stationen neu für Corona-Patienten hergerichtet?

Zunächst einmal, das hat sich alles noch weiter verschärft: Beispielsweise im Mitarbeiterrestaurant können die Mitarbeiter sich ihr Essen nur noch mitnehmen. Was die Stationen angeht, weist der Pandemieplan aus, dass wir den ganzen Westflügel für die Pandemie gesperrt haben. Aber das ist ein schleichender Prozess in Stufen. Wir haben ja zu meiner Zeit hier mit Fördergeldern des Bundes die Innere 3, also das Isolationsgebäude, gebaut. Das hilft uns extrem weiter. Die Patienten, die positiv sind und stationär behandelt werden müssen, kommen dorthin, es sei denn, sie benötigen eine Intensivbehandlung. Wir haben auch im Sichtfeld, dass wir im Notfall eine Station der Psychiatrie im Westflügel noch für Corona-Patienten nutzen können, denn da gibt es durchgängig Nasszellen – das ist im Hinblick auf die Hygiene wichtig. Die Station ist bereits leer gezogen. Gleiches gilt für die Nutzung der Operativen Tagesklinik.

Intensivbetten sind in aller Munde. Wie viele hat das Krankenhaus Eisenhüttenstadt?

Es waren sieben, jetzt sind es zwölf. Fünf wurden neu errichtet. Weitere Bestellungen wurden ausgelöst.

Bund und Land wollten Krankenhäuser mit medizinischen Geräten und Schutzausrüstung versorgen. Wie sieht es da aus?

Bis Mittwoch, 10.10 Uhr, hat das Krankenhaus Eisenhüttenstadt noch nichts, wirklich nichts bekommen. Wir haben keine medizinischen Geräte erhalten und auch keine Schutzausrüstung. Es wurden wohl schon Krankenhäuser in Brandenburg beliefert, zumindest was Schutzausrüstung betrifft.

Machen Sie da Druck?

Natürlich ich habe gestern wieder ans Land geschrieben. Am guten Willen wird es nicht liegen, die Belastung dort ist auch groß.

Wie lange reicht die Schutzausrüstung noch?

Das ist unterschiedlich. Wir können rechnen für den normalen Bedarf und für den Bedarf im Notfall. Wir haben Masken, also die speziellen Schutzmasken mit Ventil, die reichen aktuell – ohne große Notlage – vielleicht noch 40 Tage. Auch Desinfektionsmittel werden knapp. Da hat unser Medizinisches Versorgungszentrum jüngst ein Angebot bekommen: fünf Liter für 160 Euro. Bei Masken sind wir zum Teil bei zehn bis zwölf Euro pro Stück. Auch Originalhersteller ziehen deutlich die Preise an. Aber wir müssen uns ja selbst helfen. Was Masken und Ethanol angeht, hat uns das Klinikum Cottbus Hilfe angeboten. Unsere Spezial-Schutzmasken können wir dort einmal resterilisieren.

Wie sieht es bei Arzneimitteln aus?

Da haben wir vergleichsweise einen guten Stand. In der sich abzeichnenden Krise hatten wir noch eine große Bestellung aufgegeben und fast alles bekommen. Grundsätzlich sind wir nicht schlecht aufgestellt – unter den bekannten, ohnehin bestehenden Lieferproblemen. Desinfektionsmittel haben wir auch bestellt, doch da kommt nichts. Ohne die Hilfe von Cottbus wären die bei uns in gut zwei Wochen leer, sollten die von den Herstellern lange zugesagten Lieferungen nicht endlich eintreffen.

Sie mussten nicht dringend notwendige Operationen verschieben. Gibt es da Zahlen?

Ich kann keine Zahlen nennen, wir haben normalerweise regelmäßig zwei oder drei Säle am Laufen. Jetzt läuft nicht mal mehr täglich ein Saal.

Aber wenn jemand mit einem Oberschenkelbruch oder einem Schlaganfall kommt, wird alles Notwendige unternommen?

Alles, was medizinisch indiziert ist und Zeitdruck hat, wird operiert – ohne zu warten.

Wie sind Sie personell aufgestellt?

Zurzeit müssen wir uns wenig bis gar keine Sorgen machen. Insofern habe ich Abstand genommen, ehemalige Ärzte zu rekrutieren. Aber natürlich sind wir nicht davor gefeit, dass Krankenhauspersonal krank wird. Wir haben auch innerhalb der Verwaltung Maßnahmen ergriffen: versetzte Schichten beispielsweise, sodass die Infektionswege verschlechtert und zum Teil ausgeschlossen werden. Wir müssen die Bereiche sauber halten, sodass beispielsweise die Physiotherapeutin von der Geriatrie nicht auf die Intensivstation geht und von dorthin woanders. Wir haben übrigens nicht geplant, Kurzarbeit einzuführen: weder im Krankenhaus, noch im Versorgungszentrum und in den Tochtergesellschaften.

Bekommen Sie Hilfe von der Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe?

Ja, die Pflegeschüler sind hier vor Ort im Einsatz. Zudem hat uns die Schule von sich aus Industriealkohol und Schutzausrüstung angeboten, in beachtlichen Mengen.

Die Angst vor Insolvenz war bei Kliniken groß. Wie sehen Sie das nach der Nachbesserung des Bundes?

Nach der Roland-Berger-Krankenhaustudie 2019, vor Covid-19, zeigen die Ergebnisse der diesjährigen Krankenhausstudie, dass es noch deutlich ungemütlicher für Deutschlands Kliniken wird. Unser Finanzbedarf ist riesig. Die laufenden Kosten sind immens. Wir haben es in Eisenhüttenstadt geschafft, eine sehr hohe Liquiditätsdecke zu erarbeiten. Der Kapitalbedarf von vielen Millionen Euro pro Monat aber bleibt. Wir brauchen ständig Einnahmen. Ich will hoffen, dass die Spahn‘schen Gesetze wirklich greifen. Wenn die Gelder in den nächsten zwei, drei Monaten kommen, muss derzeit keiner Sorge haben, dass der Arbeitsplatz wegfällt.