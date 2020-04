Markus Pettelkau

Eberswalde (MOZ) Bis auf Weiteres sind Besuche in Pflegeheimen untersagt. Dies sei ein notwendiger Schritt, heißt es von Experten. "Da bei älteren Menschen die Abwehrkraft sinkt, ist das Immunsystem nicht mehr in der Lage, alle Aufgaben zu erfüllen. Dies macht sie zu einer besonders gefährdeten Risikogruppe", sagt Dr. Matylda Nosul, Chefärztin des Zentrums für Geriatrie und Physikalische Medizin im Helios Klinikum Berlin-Buch.

Auch für die Einrichtungen ist dies eine neue Herausforderung. "Unsere gegenwärtigen Betreuungsmöglichkeiten sind leider begrenzt. Wir versuchen, durch kleinere Gruppen eine familiäre Atmosphäre zu schaffen und dabei die gebotenen Hygieneregeln strikt zu beachten", beschreibt Frank Wernecke die Situation. Der Leiter des Altenpflegeheims "Freudenquell" in Eberswalde steht mit seinem Team derzeit vor einer großen Aufgabe. Wie kann man der Vereinsamung durch die angeordnete Abschottung entgegenwirken?

"Nichts kann den direkten Kontakt ersetzen. Wir versuchen der Isolation durch das Besuchsverbot so gut wie möglich entgegenzuwirken. Wir werden zukünftig versuchen, regelmäßige Briefkontakte zu Angehörigen zu etablieren. Wenn möglich versuchen wir, unsere Bewohner per Skype mit ihren Angehörigen in Kontakt zu bringen. Das funktioniert allerdings nur, wenn bei den vorwiegend Demenzkranken auch noch der Abstraktionsgrad vorhanden ist, dass sie ihre Angehörigen auf diesem Weg erkennen und es sie nicht zu sehr belastet. Menschen mit Demenz oder kognitiven Einschränkungen sind oft deutlich stärker auf direkte, empathische Kontakte angewiesen", so die Erfahrungen von Heimleiter Wernecke, die er über Jahre sammeln konnte.

Ausnahmeregelungen gibt es aktuell nur in wenigen Fällen, wenn beispielsweise das Ableben eines Angehörigen unmittelbar bevorsteht. Niemand sollte in dieser Situation allein dastehen, und die Angehörigen sollten auch die Chance bekommen, die Bewohner auf ihrem letzten Weg zu begleiten, berichtet der Freudenquell-Chef. "Wenn unsere Bewohner in einer palliativen Phase sind, dann dürfen die Angehörigen natürlich kommen. Es muss aber gewährleistet sein, dass keine Ansteckungsgefahr besteht", sagt er. Denn die Mitarbeiter haben eine Fürsorgepflicht für alle Bewohner des Hauses.

Die derzeitige Situation fordert das gesamte Personal tagtäglich neu heraus, stellt Frank Wernecke klar: "Ich sitze teilweise morgens zwei Stunden im Büro, nur um neue Handlungsweisen aufzuarbeiten und weiterzugeben. Es ist gegenwärtig besonders wichtig, dass wir uns alle an die geltenden Richtlinien halten und alle Mitarbeiter informiert sind", stellt der Heimleiter klar.

Sollte das Virus doch bis in die Pflegeeinrichtung vordringen, ist höchste Eile geboten. Für viele Bewohner käme die Ausbreitung innerhalb der Häuslichkeit einem Todesurteil gleich. "Sollte im Haus ein Verdacht bestehen, dann heißt das erst mal Isolation. Es gelten die maximalen Hygiene-Voraussetzungen. Eventuell müssen Patienten dann ins Krankenhaus verlegt werden", berichtet Wernecke.

Nach Einschätzung des Robert-Koch-Instituts wird das Corona-Virus noch mindestens bis zum Herbst, wahrscheinlich bis nächstes Jahr Menschen infizieren. Die Verweildauer im Pflegeheim liegt zwischen einem und zwei Jahren. Das heißt, dass viele Bewohner einen Großteil ihrer verbleibenden Zeit allein verbringen müssen. Angehörige bekommen sie nur in der Sterbephase zu Gesicht.

