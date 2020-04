Jens Sell

Strausberg (MOZ) Maraike Schäfer, zunächst als Elternzeitvertretung für Kantor Christoph Bornheimer in der Strausberger evangelischen Kirchengemeinde St. Marien tätig, hat ein attraktives Programm Musik & Kultur für diese Saison zusammengestellt.

Es startete hoffnungsvoll mit dem Orgelkonzert des russischen Organisten Andrej Komijtsev aus St. Petersburg am 14. März. Auch wenn die Einschränkungen des öffentlichen Lebens wegen der Corona-Krise da erst unmittelbar bevorstanden, war die Teilnahme von einem Dutzend Besucher sehr verhalten. Dafür konnten sie sich großzügig im Gotteshaus verteilen und die empfohlenen Abstände übertreffen.

Kantorin Maraike Schäfer musste nun freilich das Programm modifizieren. Die für Karfreitag geplante Andacht zur Sterbestunde Jesu mit Worten von Walter Jens und Musik von Ruth Zechlin und Augustin Pfleger, vorgetragen von Lothar Kirchbaum, Maraike Schäfer und Pfarrer Tilmann Kuhn, kann so nicht stattfinden. Und auch das für den 25. April in der Dietrich-Bon­hoeffer-Kapelle in der Landhausstraße geplante Frühlingskonzert des A-cappella-Chores ist unwahrscheinlich. Das am Muttertag, 10. Mai, vorgesehene schwungvolle Konzert "Oh Mami, Du" der Kneipp Sisters und das Strausberger Chorfest am darauf folgenden Sonnabend werden wahrscheinlich ebenfalls dem Coronavirus zum Opfer fallen.

Üben per App

Für die Leiterin des Kirchenchores Maraike Schäfer heißt diese erzwungene Pause von Chorproben in St. Marien aber nicht, dass es gar keine Chorarbeit gibt. "Wir machen die Chorproben und auch den Instrumentalunterricht jetzt digital, das läuft über eine App mit Einzel- und Choraufnahmen, zu der die Mitglieder zu Hause singen können", erläutert Maraike Schäfer. Und über eine Whats-App-Gruppe lebe das Ensemble auch die Chorgemeinschaft. "Wir bleiben so in Kontakt, das unter Umständen sogar mehr als sonst, und sammeln viele kreative Ideen, um die Situation zu bewältigen." Die Kantorin sieht die Wirkung vor allem auf drei Ebenen: sozial, das ist besonders für die älteren Mitglieder wichtig, liturgisch, also als musikalische Funktion im Gottesdienst, und eben musikalisch in der weiteren Entwicklung des Kirchenchores. Digital wird nicht nur im eigenen Zuhause das Singen geprobt, sondern gibt es auch Stimmbildungsübungen und Werkseinführungen. "Jetzt kann ich mich auch mal ganz in Ruhe mit der Musikgeschichte beschäftigen", erzählt die Kantorin. Es gebe einen großen Zuwachs an digitalen Angeboten und Methoden für alle Chorleiter. Außerdem schreite die Vernetzung voran, man teile sich Ressourcen und tausche technisches Know-how aus.

Dicke Fragezeichen

Blickt Maraike Schäfer voraus, sieht sie bisher definitiv nur die Vorhaben bis 19. April als gestrichen an. Doch ist ihr natürlich klar, dass das Coronavirus hinter die Konzerttermine dicke Fragezeichen setzt. Größer ist ihre Hoffnung auf die Konzerte des Orgelsommers, des mittlerweile sechsten in der Strausberger Marienkirche. "Sollten auch da öffentliche Veranstaltungen noch untersagt sein, greifen wir auf unsere technischen Erfahrungen zurück", kündigt sie optimistisch an. Schließlich hat Christoph Bornheimer mit seinen Helfern schon früher während des Konzertes ein Livevideo von der Orgelempore auf eine Leinwand im Kirchenschiff übertragen. Die Kantorin hofft, dass dies auch im Internet gelingt: "Mit mehreren im Raum verteilten Mikrofonen wollen wir den gewaltigen Klang der Sauer-Orgel einfangen."

Als herausragende Events dieser Serie sieht Maraike Schäfer das Stummfilmkonzert vom Organisten der katholischen St.-Afra-Gemeinde Berlin, Jonas Wilfert, zum Film "Der Golem, wie er in die Welt kam" von 1920 und das Improvisationskonzert von Dirk Elsemann aus Berlin.