Brian Kehnscherper

Wallitz (MOZ) Normalerweise würde Christiane Hanel an einem Wochentag als Betreuerin an der Schule am Kastaniensteg arbeiten, wo sie als Einzelfallhelferin tätig ist. Da Schulen zum Schutz vor dem Virus aber geschlossen haben, sitzt sie mit drei ihrer vier Kinder daheim in Wallitz.

Für den Fall, dass sie mit einem ihrer Zöglinge zum Arzt muss, hat die 40-Jährige zuerst damit angefangen, Schutzmasken für den Eigenbedarf zu nähen. Den Stoff schneidet sie aus alter Bettwäsche. Mit Gummibändern werden die Masken am Kopf fixiert. Auf Filtermaterial verzichtet Hanel. "Es gibt Anleitungen, in denen geraten wird, Zelltaschentücher in die Maske mit einzunähen. Dann sind die Masken aber nur einmal verwendbar", sagt sie. Der Vorteil an ihren schlichten Modellen ist, dass sie kochbar sind und somit mehrfach genutzt werden können. Zudem näht sie die Masken so, dass die Nutzer bei Bedarf ein Zellstofftaschentuch einlegen können. Ohne Taschentuch bieten die Masken den Trägern weniger Schutz. Der Hauptgedanke beim Mundschutz besteht aber ohnehin darin, die eigenen Tröpfchen nicht unnötig zu verteilen und somit andere vor einer möglichen Infektion zu schützen.

Über Whatsapp tauschte sich die vierfache Mutter mit einer Bekannten aus. Es reifte der Beschluss, möglichst viele Masken herzustellen und sie sozialen Einrichtungen zur Verfügung zu stellen, deren Mitarbeiter regelmäßig in Kontakt mit Menschen und somit einem erhöhten Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind. Innerhalb von zehn Tagen nähte sie 60 Masken. "Aus einem Kopfkissen bekomme ich zwölf Stück", sagt sie. Etwa eine halbe Stunde benötigt sie pro Maske. Am Dienstag verteilte sie den ersten Schwung an die Sozialstation Rheinsberg, die Pflegestation Reinhold und das Deutsche Rote Kreuz.

"Solange ich Material habe, nähe ich weiter", kündigt Christiane Hanel an. Doch mittlerweile geht ihr genau das aus. Da ein Set Gummibänder zwischen drei und sechs Euro kostet, kann sie nur in begrenztem Maß selbst Nachschub besorgen. Deshalb ruft sie dazu auf, ihr Stoff zu spenden. "Alte Bettwäsche hat bestimmt jeder zu Hause. Und wenn ich einige Sets Bänder bekomme, kann ich auch weiterarbeiten", so Hanel.

"Es gibt sicher viele Einrichtungen, die Masken brauchen. Verkäuferinnen benötigen vielleicht auch bald welche." Deshalb ruft sie dazu auf, es ihr gleich zu tun und selbst Masken herzustellen. Christiane Hanel wird damit weitermachen, bis sie irgendwann wieder ihrer normalen Arbeit an der Schule nachgehen kann.

Wer Christiane Hanel mit einer Materialspende unterstützen möchte, kann sie auf ihrem Facebook-Profil kontaktieren. Dorthin können sich auch Einrichtungen wenden, die Masken benötigen.