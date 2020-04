MOZ

Bernau (MOZ) Im Landkreis Barnim gab es mit Stand 31. März, 24 Uhr, bisher insgesamt 77 positiv laborbestätigte Covid-19-Fälle. Davon seien 16 Personen inzwischen geheilt, heißt es im Lagebericht.

An Covid-19 ist bisher noch niemand gestorben. Die Zahl der Verdachtsfälle in Quarantäne wird mit 357 angegeben. 354 Männer und Frauen haben diese beendet. Für die Stadt Bernau werden 19 bestätigte Covid-19-Fälle gemeldet, in Panketal sind es 16, in Wandlitz und Ahrensfelde je acht Fälle. Das Amt Biesenthal-Barnim verzeichnet fünf Fälle, in Werneuchen sind es lediglich zwei. Bei den Verdachtsfällen in Quarantäne führt im Niederbarnim die Stadt Bernau (90) vor Panketal (67) und Wandlitz (27).

