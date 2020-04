Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Italien ist schwer von der Corona-Krise betroffen. Was aber machen in diesen Zeiten italienische Arbeiter, die auf deutschen Baustellen ihr Geld verdienen? Viele sind derzeit auch in der Uckermark an der im Bau befindlichen Eugal-Ferngas-trasse im Einsatz. "Unsere italienischen Kollegen bleiben bis zum Abschluss ihrer Tätigkeiten hier", informiert die Pressestelle von Eugal. "Die bestehenden Kollegen kamen vor der Corona-Krise hierher. Es kommen keine neuen Kollegen aus Italien hoch. Die Jungs sind seit Weihnachten hier in der Uckermark und fahren erst wieder heim, wenn ihre Bautätigkeiten fertig sind."

Die Bauarbeiten liegen nach Angaben des Unternehmens voll im Plan. Der erste Strang der Leitung ist bereits fertig, er transportiert seit dem 1. Januar 2020 planmäßig Erdgas. Ende dieses Jahres sollen der zweite Strang und die Verdichterstation in Brandenburg fertiggestellt sein. Danach kann auch der zweite Strang in Betrieb gehen.

Zum Stand der Bauarbeiten in Brandenburg: Der zweite Strang ist zu rund zwei Dritteln verschweißt und abgesenkt, das heißt, in den Rohrgraben abgelegt. Der Rohrgraben für den zweiten Strang ist rund zur Hälfte wieder mit Erde gefüllt.

Der Eugal-Abschnitt in der Uckermark hat eine Länge von rund 62 Kilometern. Davon ist fast die komplette Rohrlänge von 62 Kilometern verschweißt – es werden nach und nach noch letzte Verbindungsnähte geschweißt, um die Pipeline zu einem kompletten Strang zusammenzufügen.

Rohr versinkt im Graben

Arbeitstechnisch geht es in der Uckermark an der Pipeline jetzt hauptsächlich um das Absenken des Stranges in den Rohrgraben und das Verfüllen des Rohrgrabens. Rund drei Viertel der Pipeline sind in der Uckermark abgesenkt und auch der Rohrgraben etwa zu drei Vierteln wieder verfüllt.

Aktuell arbeiten die Kollegen verstärkt am südlichen Ende des Landkreises Uckermark an der Grenze zu Märkische-Oderland und zum Barnim beim Oderbruch (Oderberg und Altglietzen).