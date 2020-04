Wenn sich mehr als 50 Kunden im Toom-Baumarkt an der Nuhnenstraße befinden, müssen die anderen warten. Das passte nicht jedem: Ein junger Mann attackierte am Montag den Wachmann, weil er nicht warten wollte, weshalb ihn die Polizei mitnahm. © Foto: Hnida

Frankfurt (MOZ) "Halt, bitte nehmen Sie zuerst einen Einkaufswagen. Das ist jetzt hier Pflicht", sagt Chung Pham zu einem jungen Mann, der in den Nahkauf an der Salvador-Allende-Höhe in Frankfurt marschieren will. Der Einkaufswagen garantiere einen gewissen Sicherheitsabstand, erklärt der Ladeninhaber dem Kunden – der dann vor sich hin grummelnd wieder nach draußen läuft.

"Wir desinfizieren die Wagen mehrmals täglich", erklärt Pham, der, wie der Rest seiner Mitarbeiter, einen Mundschutz trägt. Viele hielten leider den Abstand an der Kasse nicht ein, meint seine Angestellte – und weist auf die Markierungen am Boden hin. "Zwischen den Regalen ist es ab und zu schwierig, anderthalb Meter Abstand zu halten", sagt Patrick Wolf, der gerade in der Warteschlange steht. Im Kassenbereich sei es dagegen einfacher. Durch das Loch vom Plastikschutz greift Joachim Zeh nach seinem Orangen-Netz. Dahinter zieht die Kassiererin Waren über den Scanner. "Hinter der Wand und mit Mundschutz fühle ich mich einigermaßen sicher", sagt sie. "Super, wie Sie das als Verkäuferin in der Krise machen", lobt Zeh.

Viel zu tun haben auch die beiden Backwarenverkäuferinnen Simone Kranich und Svea Wiemprecht von der Seelower Bäcker Dreißig-Filiale bei Lidl. Im Laden werden derzeit nur zwei Personen bedient, diszipliniert halten diese den geforderten Mindestabstand ein. Die Verkäuferinnen schützen sich mit Handschuhen und Desinfektion. "Die Angst sich anzustecken, ist immer gegenwärtig. Der Gedanke sich und die Familie zu infizieren wäre sehr schlimm", so besorgt Svea Wiemprecht. Seine Brötchen könne man nicht nur mit Bargeld bezahlen, sondern auch mit der EC-Karte.

Überstunden an der Tagesordnung

Vor Edeka im HEP in Frankfurt-Neuberesinchen steht ein Wachmann, der darauf achtet, dass alle Kunden einen Einkaufswagen mitnehmen – ebenfalls zur Abstandsregelung – und desinfiziert die Griffe. Auch hier sitzen die Verkäuferinnen hinter schützenden Plexiglasscheiben. Dazu gebe es in jedem Edeka-Markt Hinweisschilder, die zur kontaktlosen Zahlung mit Karte oder Smartphone statt mit Bargeld aufrufen, informiert Edeka-Sprecherin Eva-Lotta Dehne.

Auch bei Kaufland gibt es eine Reihe von Vorsorgemaßnahmen. So werden an den Frischetheken derzeit keine Mehrwegbehältnisse von Kunden befüllt, erklärt Andrea Kübler von der Kaufland-Unternehmenskommunikation. In den Obst- und Gemüseabteilungen seien alle angehalten, "nur die Ware anzufassen, die sie kaufen möchten". Das Gleiche gelte für den Backshop.

Das zurzeit die Verkäuferinnen und Verkäufer in den Supermärkten ihren Job vorbildlich machen und gleichzeitig ganz schön schuften müssen, darauf macht die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) aufmerksam. "Überstunden und Extra-Schichten sind in der Lebensmittelindustrie schon seit Wochen an der Tagesordnung. Die Menschen arbeiten am Limit, damit Aldi, Lidl, Rewe, Edeka und Co. die Ware nicht ausgeht", sagt Sebastian Riesner von NGG-Region Berlin-Brandenburg.

"Das reicht nicht, lieber hätte ich einen Mundschutz", sagt eine Mitarbeiterin an der Kasse vom Frankfurter Real. Auch hier wurden Plastikscheiben zum Schutz anmontiert, allerdings nur zirka 50 Zentimeter breit und nicht um die Kassiererin herum, wie beim Nahkauf oder DM.

Vereinzelt sorgen die Schutzmaßnahmen und behördlichen Regeln auch für Konflikte beim Einkauf. "Derzeit können wir nur 50 Personen gleichzeitig in unseren Markt lassen", informiert ein Schild vor dem Toom-Baumarkt in der Nuhnenstraße in Frankfurt. Am Eingang warten wollte ein junger Mann am Montagmittag nicht. Nach lautstarken Unmutsäußerungen lieferte sich der 31-Jährige mit dem Wachmann ein Handgemenge und verletzte ihn dabei. Die Polizei nahm den Mann vorübergehend in Gewahrsam. Inzwischen ist er wieder frei.

