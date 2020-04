Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Unbewusst war Eckhard Koop auf die Corona-Krise vorbereitet. Seine Firmendevise – 50 Prozent private Aufträge, die andere Hälfte kommunale – zahlt sich nun aus. In kommunalen Gebäuden habe er noch gut zu tun, treue Stammkunden verschieben ihre Malerarbeiten einfach. Seit 2. April 1990 ist der Malermeister selbstständig. Geboren in Hennigsdorf, verwurzelt in der kleinen Ackerbürgerstadt: "Ich brauche mein Kremmen", sagt der 56-Jährige. Hier kennt er alle, hier ist er aufgewachsen. Selbst im Urlaub habe er schnell Heimweh.

Die berufliche Orientierung in der neunten Klasse fiel nicht schwer. Der junge Koop fror schnell, Arbeit im Freien kam nicht in Frage. Regen wollte er vermeiden. Sicher war: Es musste etwas Handwerkliches sein. Seine Ausbildung machte er 1980 im Bau- und Montagekombinat (BMK) Ost in Oranienburg: Ausbaufacharbeiter mit der Spezialisierung Maler. BMK schuf Standard-Zimmer für Hochhäuser. "Es mussten damals so schnell wie möglich Wohnungen hergestellt werden." Als Betriebsmaler in der LPG Tierproduktion Kremmen arbeitete er später unter Betriebsleiter Christoph Brunner. In der Gemüseproduktion Schwante war er anschließend verantwortlich für die Jugendarbeit. Hauptamtlich leitete Koop sogar zeitweise sogar den Jugendclub in Linum.

Wer Eckhard Koop, als Ortsvorsteher und Stadtverordneter nie verlegen, wenn es um die Vertretung einer starken Meinung geht, kennt, der weiß, dass ihm eines schwer fällt: sich unterzuordnen. "Ich vertrage keine Autorität und keine Kommandos", sagt einer, der infrage stellt, was ihm nicht richtig erscheint. Der Schritt in die Selbstständigkeit nach der Wende war nur folgerichtig. Als zweiter Kremmener habe er ein Telefon bekommen. "Der erste war Tischler Udo Busch." In der Garage seines ersten Gesellen startete der Betrieb. Mitte der 90er-Jahre hatte Koop acht Mitarbeiter. Der erste von drei Söhnen (1993 geboren), Hausbau in Orion, Fußball, Betrieb, Meisterbrief 1999, Familienzuwachs, nächster Hausbau – Langeweile gab es nicht.

Nur eines ist vorbei: Die Zeit der Ausbildung. "Damals gab es im Kreis 30 Lehrlinge pro Jahr, heute sind es drei bis fünf." Er selbst sei trotz zunehmender Bürokratie zufrieden. Dank vieler Stammkunden, vor allem älterer. "Ohne sie geht es nicht." Koop ist bei seiner Oma groß geworden. "Meine Mutter ist früh verstorben." Wenn er jetzt unterwegs ist, kann er stolz auf seine Leistungen zeigen: Rathaus Velten, Havelschule Oranienburg, Landkreisgebäude, Kitas und Schulen, Einfamilienhäuser in Germendorf, 80 Prozent der Altstadt-Fassaden in Kremmen. Alles trägt die Handschrift des Malermeisters.