dpa

Berlin (dpa) In Berlin und Brandenburg soll es am Donnerstag trotz teilweise starker Bewölkung meist trocken bleiben. Der Deutsche Wetterdienst erwartet Höchstwerte zwischen 10 und 12 Grad.

Im Norden Brandenburgs, im Landkreis Uckermark, Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin und Prignitz, kann es ab dem Nachmittag zu einzelnen Windböen mit bis zu 60 Kilometer pro Stunde kommen.

Auch am Freitag soll es weitgehend trocken bleiben. Nur im Süden, also im Landkreis Spree-Neiße, Elbe-Elster und in der Lausitz, erwarten die Meteorologen am Vormittag dichtere Bewölkung und gebietsweise Regen. Der Wetterdienst rechnet mit Höchstwerten um 10 Grad. Tagsüber könne es gelegentlich zu Windböen kommen.

Auch für Samstag ist kein Regen vorhergesagt, bei Höchsttemperaturen zwischen 9 und 11 Grad soll es viel Sonnenschein geben.