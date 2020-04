Burkhard Keeve

Grüneberg (MOZ) Die Schafe, die da auf dem Pferdehof in Grüneberg auf der Weide stehen und grasen, fallen erst einmal nicht weiter auf. Dort tummeln sich schließlich auch Ziegen, Kaninchen, Meerschweinchen, Hunde, Katzen sowie jede Menge kleine und große Pferde. Die Schafe sind aber etwas Besonderes. Sie sind neu. Es sind zehn, sechs von ihnen sind trächtig, damit es noch mehr werden. Zudem kommt ihnen eine besondere Rolle zu.

"Es gibt 300 Schafrassen", sagt Johann Brüning, der sich die Tiere angeschafft hat. "Aber nur eine Rasse frisst keine Bäume an, die Schropshire-Schafe aus England." Brüning macht alles mit Bedacht. Schon als er vergangenen Herbst im Liebenberger Bruch Brandenburgs größte neue Streuobstwiese mit 531 Bäumen anpflanzte, war die Idee mit den treuherzigen Rasenmähern längst in seinem Kopf. Denn seine 5,6 Hektar große Wiesenfläche will der Streuobst-Besitzer nicht so gern mechanisch mit schwerem Gerät mulchen lassen, weil damit auch "viele Insekten zerhäckselt werden". Dann lieber die schonendere Methode auf vier Beinen. "Das Schöne dabei ist: Sie düngen die Wiese und vertreiben gleichzeitig die Wühlmäuse", sagt Johann Brüning, weil die Hufe bis in die flachen Mäusegänge eindringen.

Der Wolf ist ein Problem

Die Schafe hat er von einem Weihnachtsbaum-Plantagenbesitzer aus Zossen. Sie haben also Erfahrung. Doch der Nachwuchs, der für Angang Mai in Grüneberg erhofft wird, muss sich erst als richtige Schropshire erweisen. Ist nämlich ein schwarzes Schaf darunter, das doch die jungen Bäume mit den alten Sorten anknabbert, muss es sofort von den anderen getrennt werden. Brüning: "Die anderen machen sonst alles nach, es sind Herdentiere."

Das ist aber nicht das einzige Problem, dass gelöst werden will. Schafe sind lecker und passen haargenau ins Beuteschema des Wolfes, der in der Gegend lebt. Brüning überlegt: Hütehunde wären eine Lösung. Ein Hund reicht aber nicht. Den schnappen sich die Wölfe. Dann mehrere Hunde? Wer passt auf die auf? Also dann doch lieber einen Zaun mit Strom. Doch woher kommt der Strom, wenn keine Leitung in der Nähe ist? Einen stinkenden Generator will der Grünberger dafür nicht anschaffen. Solarenergie ist die Lösung. Es geht mit Sonnenenergie gegen die Wölfe.

Aber die Schafe drinnen brauchen Wasser. Irgendwann sollen einmal bis zu 25 Tiere dort die acht Fußballfelder große Fläche beackern. Niemand will dann Wassereimer schleppen.

Aber eine Pumpe ohne Strom, die auch im Winter nicht einfriert? Dafür musste Brüning lange recherchieren. "Die Eis-erprobten Finnen haben so etwas. Eine Schwengelpumpe, die auch bei minus 30 Grad noch funktioniert."