Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Ja, die vergangenen Mittwoch angekündigte Toilettenpapier-Produktion in der Bauhofstraße war ein Aprilscherz. Und ja, auch in Corona-Zeiten darf gelacht werden, zumal gute Laune die Gesundheit stärkt. Dennoch ist das geschäftige Treiben im einstigen VEB Papierverarbeitung Brandenburg nicht nur einer Frohnatur entsprungen. Hinter den Fabriktoren wird eifrig geplant, das Bestehende vergessen zu machen. Wenngleich Teile seit 1891 bestehen, seit die Berlin-Neuroder Kunstanstalten A.G. hier angesiedelt wurden und chromolithographische Erzeugnisse für Reklame, Versand und Kunstverglasungen herstellte. Später wurde daraus der Volkseigene Betrieb Papierverarbeitung Brandenburg, in dem ab 1981 Birgit Pettelkau arbeitete. Sie erzählt: "Mit der Wende habe ich den Betrieb mit Herrn Eikemeier übernommen, und ab 2008 als ‚Service Pack GmbH‘ allein fortgeführt. 2015 war Schluss." Sie gründete in Brielow die ‚Pettelkau Verpackungen‘, bietet dort "Verpackungen und Kartonagen nach Kundenwunsch" an, und hat die Bauhofstraße 32-34 verkauft. An Manfred Schäfer. Der suchte eine neue Stätte für seine Tauchertechnik Brandenburg GmbH, die u.a. die Sauerstoffflaschen für Bundeswehr, Polizei und THW aufbereitet und im alten Getriebewerk in Platznot kam. Da er aber wenig später eine große Halle auf dem Fleso’s-Gelände beziehen konnte, sucht er für die Bauhofstraße nach Ideen. Und die sprudelnd inzwischen munter, seit die Bauhofstraße immer hübscher und belebter wird, und Schäfer sich Mitdenker aus der Politik suchte. Darunter der Freie Wähler Norbert Langerwisch: "Das ist das letzte große innenstadtnahe Grundstück. Das ist spannend und bietet so viele Chancen." Manfred Schäfer, dem zwischenzeitlich die Ansiedlung eines Bio-Marktes vorschwebte, denkt längst in größeren Dimensionen, hat sich die S&P Planungsgesellschaft an die Seite geholt und schaut über den Tellerrand – also über sein 4.156 qm großes Grundstück hinaus. Darauf böte sich eine mehrgeschossige Eckbebauung an, in der unten ein Biomarkt angesiedelt werden könnte und darüber Wohnungen "oder die fehlende Turnhalle für die Fontane-Schule und den Vereinssport. Die Freifläche gen Jacobsgraben wäre laut Schäfer – in Abstimmung mit dem benachbarten und begeisterten Jedermann-Chef Sven Rohde – perfekt für die seit langem erhoffte "Kinderinsel Paulchen" geeignet, die eine familiäre Unterbringung schwerkranker Kinder ermöglichen soll. "Nördlich schließt daran das kommunale Grundstück an, auf dem die Container für den bis 2020 befristeten Hort stehen. Viel Platz, um beispielsweise barrierefreies Wohnen für Generationen zu ermöglichen", findet Schäfer, der gesteht, "eigentlich wollte ich im Sommer schon viel weiter sein." Dennoch hofft er, dass "sich schon 2020 der Wandel in der Bauhofstraße 32-34 zeigen wird."