René Wernitz

Rathenow (MOZ) Im Landkreis Havelland werden für den Monat April 2020 die Elternbeiträge in der Kindertagespflege ausgesetzt. Darüber informiert die in Rathenow ansässige Kreisverwaltung. Voraussetzung sei, dass die Notfallbetreuung nicht in Anspruch genommen wurde.

Mit der Beitragsaussetzung folgt der Landkreis einer Empfehlung des Landes Brandenburg. Eltern müssen keine Anträge stellen. Indes kann eine bereits beantragte, aber noch nicht erfolgte Notfallbetreuung zurückgezogen werden.

"Kindertagesstätten in kommunaler und freier Trägerschaft steht es frei, ob sie sich der Maßnahme anschließen. Bei Entsprechen der Richtlinien des Landes Brandenburg können Zuwendungen beantragt werden", so heißt es aus der Kreisverwaltung.

Weitere Informationen und die Richtlinien zur Förderung sind auf www.havelland.de/coronavirus zu finden.