Mittelmark Egal ob man anderen helfen möchte oder selbst Unterstützung sucht: Auf dem online Portal HelpTo- https://pm.helpto.de/ findet der Interessierte Projekte, Orte und Beratungsangebote in Wohnortnähe und kann Sachspenden suchen oder anbieten. In dem Portal finden sich Möglichkeiten, wie man sich auf vielfältigste Weise in Zeiten der Corona-Krise sozial engagieren kann. So gibt es beispielsweise die Rubriken:

Nachbarn helfen, Medizinisch helfen,Blut spenden, Lokale Händler unterstützen,Die Tafel unterstützen, aber auch Dinge, die man von zu Hause aus machen kann, wenn man beispielsweise unter Quarantäne steht wie: Zuhause bleiben, Infos auf HelpTo einstellen, Fake News stoppen. Das Portal dient auch dazu sich Hilfe zu holen, wenn man diese dringend benötigt! Also einfach mitmachen und keine Bedenken haben, wenn man Hilfe braucht!

Der Link zum Portal wurde auch auf der Hompage des Landkreises unter https://www.potsdam-mittelmark.de/de/buergerservice/corona-informationen/#c1078

eingestellt.