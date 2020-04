© Foto: Martin Creed, Everything Is Going to Be Alright, 2017, Photo by Antoine van Kaam, All Rights Reserced, DACS 2020

Marco Winkler

Schwante (MOZ) Die für den 3. Mai geplante Eröffnung des Skulpturenparks auf dem Schlossgut Schwante wird verschoben. Das teilen die Eigentümer Loretta Würtenberger und Daniel Tümpel mit.

Eine Alternative gibt es, sodass Kulturinteressierte nicht auf Kunst verzichten müssen: Stattdessen werde es eine "Online Eröffnung" geben, "die Ihnen einen Einblick in den Park gibt, bevor Sie ihn hoffentlich bald persönlich besuchen können". Details folgen später.

Die Verschiebung der Eröffnung erfolgt aufgrund der Coronavirus-Pandemie. "Es sind Momente wie diese, die uns ermöglichen über die ermutigende, stärkende und inspirierende Kraft der Kunst zu reflektieren", so das Paar. So wird es in Schwante eine Lichtinstallation vom britischen Künstler Martin Creed geben: Everything is going to be alright (Alles wird gut) ist in leuchtenden Buchstaben zu lesen.

Der geplante Skulpturenpark habe bisher sehrpositives Feedback hervorgebracht. "Wir waren sehr bewegt von den vielen positiven Reaktionen, die uns in Bezug auf den Skulpturenpark Schwante erreichten." Neuigkeiten gibt es in unserer Zeitung sowie auf der Facebook-Seite des Schlosses und auf Instagram unter @schlossgut.schwante.