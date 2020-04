Manuela Bohm

Havelland (MOZ) Schließungen, Absagen, Ausfälle, Stornos. Zudem ist Tourismus gegenwärtig verboten. Daher leidet auch diese Branche - keine Gäste, keine Umsätze! Matthias Kühn, Geschäftsführer des im Schloss Ribbeck ansässigen Tourismusverbands Havelland macht auf eine Möglichkeit aufmerksam, wie sonst reiselustige Leute aus der Ferne den Touristikern der hiesigen Region helfen können.

Gäste, die nun nicht in das Havelland reisen können, können ihre Lieblingsorte online unterstützen. "Die Idee kam von der Plattform helfen.berlin, die Angebote aus den Berliner Stadtteilen vorstellt. Da wollten wir gleich etwas Eigenes für Brandenburg auf die Beine stellen, und gemeinsam mit dem Clustermanagement Tourismus der TMB Tourismus-Marketing Brandenburg ging es dann ganz schnell", erklärt Kühn. Über brandenburghelfen.de können jene, die gern in die Mark und ins Havelland reisen bzw. reisen würden, sich ein Stück des erwünschten Urlaubslands nach Hause holen - durch Gutscheine, Bestellungen in Online-Shops und bei Lieferservices.