Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Stark eingeschränkt bleibt die Lebensmittelausgabe der Zehdenicker Tafel. Statt an zwei Tagen in der Woche erfolgt die Ausgabe nur am Montag, die mobilen Ausgabestellen in Gransee, Fürstenberg und Löwenberg bleiben vorerst geschlossen, teilte die Chefin des Arbeitslosenverbandes Zehdenick, Madlen Kaliebe, am Mittwoch auf Anfrage mit.

Nachdem sämtliche Ein-Euro-Jobber aus Gründen der Fürsorge vom Jobcenter des Landkreises Oberhavel aufgrund der Corona-Pandemie zurückgezogen wurden, fehlten allein bei der Tafel acht Einsatzkräfte. Im gesamten Mehrgenerationenhaus fielen auf einen Schlag 19 Hilfskräfte weg. Außerdem seien die beiden Fahrer der Tafel erkrankt, weshalb zurzeit auch keine Lebensmittelspenden bei den Discountern abgeholt werden könnten, sollte es überhaupt welche geben. Und die Ehrenamtler seien alle älter als 60 Jahre und zählten damit zur Risikogruppe einer möglichen Infektion.

Die Zehdenicker Tafel erhalte zurzeit Unterstützung von der Tafel in Oranienburg, die sich auch in Trägerschaft des Arbeitslosenverbandes befindet. Bedarfsgerecht werden Lebensmittel in Kisten angeliefert und so an die Tafelkunden in Zehdenick abgegeben. Die Zahl derer, die die Hilfe in Anspruch nehmen, sei ohnehin stark zurückgegangen. Wer nicht unbedingt müsse, verlasse sein Haus nicht, so Kaliebe.

Zusammen mit Zehdenicks Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos) habe sie einen Spendenaufruf an die Lebensmittelmärkte gerichtet. Bislang habe es noch keine Reaktion gegeben. Die Personalsituation bleibe trotzdem angespannt.

Die Sprecherin des Landkreises Oberhavel, Ivonne Pelz, bestätigte, dass zurzeit keine Zuweisungen mehr in neue Ein-Euro-Jobs erfolge, sofern diese mit einer physischen Präsenz verbunden sind. Der Landkreis habe die Aussetzung in Abstimmung mit den Trägern veranlasst. Im Kreisgebiet waren 29 Personen in einem Ein-Euro-Job, insbesondere an Schulen, eingesetzt. Sie gelten weiterhin als Maßnahmenteilnehmer.