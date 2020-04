Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Hansestadtfest Bunter Hering in Frankfurt und Słubice fällt in diesem Jahr aufgrund der Corona-Krise aus. Geplanter Termin war der 9. bis 12. Juli. Über die Absage informierte die Pressestelle der Stadt am Donnerstag. Die Entscheidung trafen Oberbürgermeister René Wilke und der Slubicer Bürgermeister Mariusz Olejniczak bei einer gemeinsamen Videotelefonkonferenz.

"Wir bedauern es sehr, dass wir in diesem Jahr nicht zusammen in unserer Doppelstadt feiern können", erklärten die beiden Stadtoberhäupter in einer Pressemitteilung. "Wir sehen zu den Absagen jedoch keine Alternative, da unsere eigenen Ressourcen sowie die unserer Partner und Sponsoren auf absehbare Zeit vorrangig dafür benötigt werden, die aktuellen Herausforderungen zu bewältigen."

Zwei Gründe haben demnach für die Absage eine wesentliche Rolle gespielt. Zum einen hätten jetzt Verträge geschlossen und damit auch Kosten gestemmt werden müssen, obwohl gegenwärtig noch unklar ist, ob Großveranstaltungen im Sommer überhaupt wieder stattfinden können. "Zweitens steht und fällt das Fest auch mit vielen Sponsoren, die es mitfinanzieren. Doch viele Unternehmen sind finanziell jetzt in einer ganz anderen Situation als noch vor zwei, drei Monaten. Auch wir als Stadt müssen unsere Mittel nach Corona anders einsetzen", erklärt René Wilke. Es habe sich für ihn und seinen Slubicer Amtskollegen einfach die Frage gestellt, ob es angemessen sei, kurz nach der Krise – sollte sie dann überhaupt vorbei sein – eine große Party zu feiern.

Das Hansestadtfest findet seit 2004 statt. Seit 2010 feiern Frankfurt (Oder) und Słubice zusammen den Bunten Hering, der in der polnischen Nachbarstadt Swawolny Kogucik heißt. Im vergangenen Jahr kamen zu den drei Veranstaltungstagen mehr als 100 000 Besucher. Highlights waren unter anderem die Auftritt der Rockband Nazareth sowie von Techno-DJ Dr. Motte.

Neben dem Bunten Hering wurden mit dem Lauf ohne Grenzen sowie dem für den 31. Mai geplanten Frankfurt-Słubicer Kindertag zwei weitere grenzüberschreitende Events abgesagt.