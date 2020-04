Matthias Henke

Gransee Die Telefonnummern der Schulen und Kitas im Granseer Amtsbereich haben sich geändert. Für viele ungewohnt dürfte sein, dass nun auch Schule und Kita in Menz unter der Granseer Vorwahl zu erreichen sind.

Laut Christian Rupnow, Abteilungsleiter Kommunales und Kommunikation in der Amtsverwaltung, hängt dies damit zusammen, dass man sich einer Cloudlösung bediene. Die Hardware befinde sich also nicht vor Ort, sondern in einem Rechenzentrum der Telekom. Dort werden alle Einrichtungen, die der Amtsverwaltung zugeordnet sind, mit der Granseer Vorwahl 03306 sowie der 751 verknüpft. So beginnt bereits die Einwahl für die Mitarbeiter im Rathaus.

Für Kitas und Schulen gelten nun folgende Durchwahlen: Stadtschule Gransee: 331, Fontane-Schule Menz: 341, Siemens-Oberschule Gransee: 351, Kita "Bärenwald" Gransee: 323, Kita "Bärenwald" Gransee (Schlaubären): 324, Kita "Henriettes Schneckenhäuschen" Menz: 325, Kita "Hufeisen-Kids" Gransee: 326, Kita "Wiesenknirpse" Schönermark: 327, Kita "Zwergenland" Gransee: 321, Kita "Zwergenland" Altlüderdorf: 322.mhe