Schenkendöbern (MOZ) In Schenkendöbern (Spree-Neiße), hat es am Mittwochnachmittag, gegen 17 Uhr, eine Explosion im Keller eines Einfamilienhauses gegeben, wie die Lausitzer Rundschau am Donnerstag meldete.

Nach Angaben der Polizei war es offenbar bei Sägearbeiten in einem Heizungskeller zu der Explosion gekommen. Dabei wurden zwei Personen verletzt, eine davon schwer. Beide wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Auch Feuer soll laut Polizei ausgebrochen sein.

Zum Unglücksort eilten zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst. Auch zwei Rettungshubschrauber sind angefordert worden.

Wie es zur Explosion kam, ist bisher unklar. Die Polizei schließt nicht aus, dass unsachgemäße Arbeiten an einer Wärmepumpe mit im Spiel waren.

