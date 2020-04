BRAWO

Wusterwitz Am Mittwochabend stellten Beamte der Polizeiinspektion Brandenburg gegen 21 Uhr eine 49-Jährige fest, die erheblich alkoholisiert mit ihrem Pkw unterwegs war. Die Frau fiel den Beamten im Rahmen der Streifentätigkeit entlang der Ernst- Thälmann- Straße in Wusterwitz auf. Bei der Kontrolle wurde ein erheblicher Alkohol in der Atemluft der 49- jährigen Fahrerin wahrgenommen. Ein in der Polizeiinspektion Brandenburg durchgeführter Test bestätigte den Verdacht und lieferte einen Wert von 1,46 Promille. Daher wurde die Entnahme einer Blutprobe erforderlich. Außerdem musste die Dame ihren weiteren Weg zu Fuß fortsetzen. Die weitere Bearbeitung dieser Verkehrsstraftat übernimmt die Kriminalpolizei.